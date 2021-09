Europe - État de droit en Slovaquie et en Bulgarie: les députés s'entretiendront avec le gouvernement, des ONG et les médias

Délégation du Parlement européen en Slovaquie les 21 et 22 septembre et en Bulgarie les 23 et 24 septembre

Échange de vues avec la société civile, des journalises, les familles de Jan Kuciak and Martina Kušnírová ainsi que de hauts représentants du gouvernement et des autorités publiques dans les deux pays

La commission des libertés civiles se rendra en Slovaquie et en Bulgarie pour évaluer le respect de l’État de droit, dans le cadre de leur suivi de la situation au sein de l’UE.

Les députés suivants participeront à la délégation:



Sophie in 't Veld (Renew Europe, NL - présidente de la délégation);

Elena Yoncheva (S&D, BG);

Clare Daly (The Left, IE);

Vladimír Bilčik (PPE, SK);

Annalisa Tardino (ID, IT);

Patryk Jaki (ECR, PL); et

Sergey Lagodinsky (Verts/ALE, DE).



Vous pouvez contacter la présidente de la délégation Sophie in 't Veld via son conseiller politique Christian Kroekel: christian.kroekel@europarl.europa.eu ainsi que les autres membres de la délégation directement (cliquez sur leur nom pour consulter leurs coordonnées).



Slovaquie: protection des journalistes et réforme de la justice



À Bratislava, les députés rencontreront les familles de Ján Kuciak et de Martina Kušnírová, ainsi que des représentants de la société civile, notamment des ONG et des journalistes. Par ailleurs, ils devraient s’entretenir avec le Premier ministre slovaque Eduard Heger et plusieurs ministres, la commission de la culture et des médias du Conseil national, des juges de la Cour suprême et de hauts responsables des autorités répressives. Pendant leur visite, les députés devraient débattre de l'enquête judiciaire en cours sur le meurtre de Ján Kuciak et de Martina Kušnírová, de la réforme du système judiciaire slovaque, de la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte, ainsi que de la liberté des médias.



Une conférence de presse est prévue mercredi 22 septembre (vers 16h30) dans les locaux du Parlement européen à Bratislava.



Les médias peuvent envoyer leurs questions concernant la délégation du PE en Slovaquie à l'attaché de presse du Parlement à Bratislava, Jan Jakubov: jan.jakubov@europarl.europa.eu.



Bulgarie: liberté des médias et lutte contre la corruption



Au cours de leur première visite en Bulgarie, les députés de la commission des libertés civiles rencontreront diverses organisations de la société civile, ainsi que de hauts responsables de l'État et du gouvernement, notamment le Président, le Premier ministre (à confirmer) et plusieurs ministres (à confirmer), le médiateur et le procureur général. Ils devraient aborder avec eux des questions liées à l'État de droit, notamment la liberté des médias et la lutte contre la corruption.



Une conférence de presse est prévue vendredi 24 septembre (vers 14h30) dans les bureaux du Parlement européen à Sofia.



Les médias peuvent envoyer leurs questions concernant la délégation du PE en Bulgarie aux attachées de presse du Parlement à Sofia, Biliana Tzarnoretchka et Kalina Varbanova: biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu et kalina.varbanova@europarl.europa.eu.



Contexte



Le groupe de suivi sur la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux de la commission des libertés civiles s'appuie sur les travaux d'un groupe précédent, créé en juin 2018 après les assassinats de la blogueuse et journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, du journaliste slovaque Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová. Avec un mandat jusqu'au 31 décembre 2021, ce groupe se concentre sur les menaces pour la démocratie, l'État de droit et les droits fondamentaux, ainsi que sur la lutte contre la corruption au sein de l'UE, dans tous les États membres.



Le Parlement a envoyé plusieurs délégations en Slovaquie suite au meurtre de Ján Kuciak et de Martina Kušnírová en 2018. Une première délégation, organisée conjointement par les commissions des libertés civiles et du contrôle budgétaire, s'y est rendue en mars 2018. Une visite de la commission des libertés civiles a suivi en septembre, dans le cadre d'une délégation qui couvrait également Malte, et en décembre 2018, des députés de la commission du contrôle budgétaire se sont rendus dans le pays.

Illustration : https://pixabay.com/photos/flags-russia-bulgaria-kazakhstan-2098815/