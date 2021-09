Sète - Maé Davico, une championne honorée par la Ville

En juillet, Maé Davico remportait le titre de vice-championne du monde des moins de 21 ans en planche à voile slalom (extrême vitesse). Vendredi 17 septembre, cette jeune sétoise d’adoption de 19 ans était honorée en salle des mariages à l’Hôtel de ville par François Commeihes, accompagné d’Hervé Marques, adjoint au sport.

Avant de lui remettre la médaille du service des sports, le maire a félicité son « palmarès impressionnant digne des grandes championnes qui met en valeur le sport de haut niveau et fait rayonner Sète ». Le talent de Maé Davico s’est exprimé rapidement au club Voile fun Sète au sein duquel elle évolue depuis 10 ans. La jeune femme a ensuite remporté plusieurs récompenses dont le titre de championne du monde 2018 en "moins de 17 ans".

« En primaire, j’avais fait de la voile avec l’école et ensuite je me suis inscrit à Sète. J’ai commencé par l’optimist avant de basculer sur la planche. J’ai découvert une passion » explique Maé Davico qui est allée chercher sa victoire aux forceps à Torbole sur les bords du lac de Garde en Italie. « Le début a été compliqué et j’ai dû corriger mes erreurs pour remonter au classement ». Pour finalement terminer sur la 2e marche du podium. Elle va désormais poursuivre ses études de STAPS à Montpellier et compte bien devenir professionnelle.