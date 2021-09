Béziers - Nombreuses victoires sur la Montagnacoise 2021 pour le BMC Béziers !

Dimanche 19 septembre 2021 se tenait l’un des événements cyclosportif du département, la traditionnelle Montagnacoise.

Deux parcours sont proposés aux compétiteurs venus en nombre cette année encore.

Le BMC Béziers, comme à son habitude soutient ces organisations locales en alignant une grande partie du club sur cette épreuve.

Sur le grand parcours de 109km avec 1170m de dénivelé, 4 coureurs se glissent dans la bonne échappée.

Geoffrey Rouat (BMC), Victor Leroy (BMC vainqueur sortant) étaient accompagnés de Nicolas Chapel et de Florian Dagorne du team Montagnac.

L’entente entre ces 4 hommes était bonne jusqu’à la dernière ascension du « cantagal » ou Geoffrey a décidé de placer son attaque.

Geoffrey Rouat arrivera en solitaire pour s’adjuger cette belle victoire de la Montagnacoise 2021.

Nicolas Chapel prendra la seconde place et Victor Leroy (BMC) complétera ce podium scratch devançant au sprint Florian Dagorne.

A noter, les belles performances de Stephan Cabrolier 7ème, de Elder Colln 8ème et de Rémi Castelain 13ème.

Nos 2 juniors Loïc Millo et Enzo Maira se classent 30 et 31ème.

Sur le petit parcours de 73km avec 780m de dénivelé, 4 coureurs se glissent dans la bonne échappée.

Nos coureurs manquent la « bonne » mais sont restés très actifs pour intégrer le groupe de contre et réaliser un joli tir groupé.

En effet, Ludovic Sarrou termine 5ème et l’emporte en catégorie, Florian Bonnerot 6ème et Kévin Tobal 8ème.

Derrière ce contre, Georges Reverdi prenait la 13ème et remportant lui aussi sa catégorie, suivi de Lucas Congrats notre junior et Edmon Macou qui prennent la 14ème et 15ème place de cette épreuve.

Les coureurs du BMC-Béziers n’ont pas démérité :