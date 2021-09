Europe - L'UE de la santé: améliorer la prévention des maladies et la coopération transfrontière

Les députés sont prêts à négocier pour renforcer le cadre européen de prévention et de contrôle des maladies et lutter conjointement contre les menaces transfrontières pour la santé.

La proposition d’étendre le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a été adoptée par 598 voix pour, 84 contre et 13 abstentions. Selon les députés, les États membres de l’UE devraient élaborer des plans nationaux de préparation et de réaction et fournir en temps utile des données comparables et de haute qualité. Ils veulent aussi garantir l’extension du mandat de l’ECDC au-delà des maladies transmissibles pour qu’il couvre également les principales maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, le cancer, le diabète et les maladies mentales.



La proposition législative visant à renforcer la prévention des crises, la préparation et la réaction de l’UE face aux futures menaces transfrontières graves pour la santé a été adoptée par 594 voix pour, 85 contre et 16 abstentions. D’après les députés, la crise du COVID-19 a montré qu’il était nécessaire d’agir davantage au niveau de l’Union pour soutenir la coopération entre les États membres, en particulier entre les régions frontalières. Ils souhaitent également que l’UE fasse preuve de plus de transparence lorsqu’elle passe des marchés publics ou conclut des contrats d’achat.