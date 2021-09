Albi - Première édition des « 8h Harmonie Mutuelle à vélo sur le circuit d'Albi » dimanche 26 septembre

Anciennement appelée l’Albigeoise Calmejane, la première édition des « 8h Harmonie Mutuelle du circuit d’Albi » est organisée ce dimanche 26 septembre par l’Albi Vélo Sport dont Harmonie Mutuelle est partenaire. La première mutuelle santé de France s’engage auprès d’événements valorisant le dépassement de soi, la détermination et la convivialité.

En solo ou en équipe, cette course est une aventure humaine et sportive.

Harmonie Mutuelle en profitera pour organiser des actions de prévention sur le thème de l’environnement et notamment la collecte et le recyclage des déchets.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les participants.

LES 8 HEURES HARMONIE MUTUELLE DU CIRCUIT D'ALBI

La première édition "Les 8 heures Harmonie Mutuelle du circuit d'Albi" aura lieu ce dimanche 26 septembre sur le circuit automobile d'Albi. Il s’agit d’une course à vélo en relais par équipe de 2 ou 4 coureurs, ou en solo pour les plus courageux. Ouvert à tous dès 12 ans, ce challenge pourra être relevé en famille, en équipe d’entreprise ou en compétiteur. L’événement sera parrainé par Lilian Calmejane, coureur cycliste professionnel, originaire d’Albi et membre de l’équipe AG2R Citroën.

Le programme :

07H00 : Ouverture du paddock et installation des équipes Reconnaissance de la piste

7H30 : Briefing obligatoire

7H45 : Début de la procédure de départ type « 24 Heures du Mans »

8H00 : Départ de la 1ère édition « Les 8 heures Harmonie Mutuelle du circuit d'Albi. »



ANIMATIONS ET ACTIONS DE PRÉVENTION

En plus de la course, plusieurs challenges seront organisés, dont une course pour les jeunes (12-15 ans) et pour les familles. Des animations dans le « village du circuit » avec bandas, expositions, jeux gonflables et des ravitaillements conviviaux seront proposées. Les élus d’Harmonie Mutuelle du Territoire Tarn-Aveyron organisent une action de prévention sur le thème de l’environnement. Accompagnés du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) des Pays Tarnais, ils mettront en œuvre des activités sur la sensibilisation à la collecte des déchets.