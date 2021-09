Hérault - Un nouveau bus de la Protection Maternelle et Infantile dans l'Hérault !

Un nouveau bus de la Protection Maternelle et Infantile dans l'Hérault !

Ce nouveau véhicule, plus grand et mieux équipé fera étapes dans plusieurs communes du Département.

Médecins de PMI, puéricultrices et sages-femmes assureront des consultations pédiatriques et gynécologiques gratuites pour les femmes enceintes et parents de bébés et jeunes enfants. Ce nouveau bus, permettra également d’accueillir des adolescents pour des rendez-vous ou des informations sur la santé sexuelle.