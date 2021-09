Hérault - Dès 2022, la contraception sera gratuite pour les femmes de moins de 25 ans

3 millions de jeunes femmes sont concernées par cette mesure, motivée par le recul de l’usage de la contraception.

Alors que la contraception était gratuite pour les jeunes filles mineures, elle le sera désormais pour toutes les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans.



C’est ce qu’a annoncé, jeudi 9 septembre 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran.

Cette mesure est motivée par le recul de l’usage de la contraception. Une part encore trop importante des femmes n’a pas accès aux méthodes de contraception les plus efficaces pour des raisons essentiellement financières.

D'avantage d'autonomie

Étendre la gratuité de la contraception, c’est prévenir les potentielles répercussions des IVG sur la santé des femmes qui y ont recours. C’est aussi permettre aux femmes de consulter leurs médecins et d’avoir des échanges sur la méthode de contraception la plus adaptée à leur situation et à leurs besoins.

La limite d’âge a été fixée à 25 ans car « c'est un âge qui correspond, en terme de vie économique, sociale et de revenu » à « davantage d'autonomie », a ajouté le ministre. « C'est aussi l'âge où l'on va quitter définitivement la complémentaire de santé de son foyer. »

3 millions de jeunes femmes concernées

La mesure, dont le coût annuel est estimé à 21 millions euros, sera mise en place dès le 1er janvier 2022.



L’assurance maladie prendrait en charge à 100% et en tiers payant, le coût de la contraception et les actes liés (une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme et les examens biologiques potentiels).

3 millions de jeunes femmes sont concernées par cette mesure.

Photo d'illustration