Béziers - Le monde taurin aux journées du patrimoine !

Samedi 18 et dimanche 20 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les arènes de Béziers avenue Claparède et le Musée taurin de Béziers 7 rue Massol ouvriront toutes leurs portes...

Aux arènes les visites commentées auront lieu les deux jours à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17 heures vous permettront de connaître l’histoire des arènes tauromachie, lyrique, sportives et autres et de découvrir des lieux habituellement fermés au public comme la chapelle, le toril, les corals. De plus dans le salon des arènes une exposition de cartes postales agrandies retrace des événements ayant marqués l’histoire de celle-ci. Ces visites sont organisées par la fédération des clubs taurin du Biterrois.

Les membres de l’Union taurine Biterroise au Musée taurin de Béziers organisent, là aussi commentées, la découverte de ses collections de 10 à18 heures. Lors de ses deux journées de 15 à 17 heures des élèves de l’École taurine de Béziers feront des démonstrations de « toreo de salon » et derniers jours pour l’exposition « l’art taurin des terres d’Oc ».

Photo d'illustration