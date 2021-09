Frontignan - 10 ateliers créatifs et ludiques pour les seniors !

Pour prévenir et entretenir la mémoire des personnes de plus de 60 ans et vivre une expérience culturelle et ludique, 10 ateliers artistiques sont proposés aux seniors, du 24 septembre au 17 décembre, à la Maison pour tous Désiré-Archimbeau.

Animés par des intervenant·e·s spécialisé·e·s ainsi que des artistes d’Occitanie de l’association Manalia et de la Cie Les Triplettes, 10 ateliers, de 2 heures chacun, seront ainsi proposés aux personnes de plus de 60 ans, du 24 septembre au 17 décembre, à la Maison pour tous Désiré-Archimbeau, à La Peyrade.

3 types d’atelier avec 3 séances chacun - « Chant et chansons », « Danse autour de la Méditerranée » et « Ecris-moi un conte » - ainsi qu’une restitution finale formeront l’ensemble de cette action.



L’atelier « Ecris-moi un conte » , prévu pour échanger, créer du récit mais aussi du lien, dans un climat de confiance favorisant l’écoute, la créativité et la collaboration entre les individus, vise, en exploitant les souvenirs, l'imaginaire, le réel ou les jeux littéraires, à l’écriture collective d’un conte.

L’atelier « chants et chansons » consiste à l’écriture et la composition de chansons rythmées par des moments de chant collectif. Un atelier pour écrire, mettre en musique, chanter et entendre ses compositions personnelles ou collectives autour de l’œuvre de Brassens à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Pour permettre aux seniors de se sentir renaître physiquement, d’activer leur mémoire, leur motricité, leur équilibre physique, psychique et émotionnel, l’atelier « Danse autour de la Méditerranée » propose un voyage dansé qui fera escale en Italie, en Andalousie et en Egypte avec une initiation douce à la tarentelle, la sévillane et la danse orientale.

L’ensemble des créations sera restitué lors d’un atelier festif final, le 17 décembre.

Renseignements et inscriptions : 04 67 18 51 70 / 04 67 18 54 44 / 04 67 18 54 32