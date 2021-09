Sète - Réception en l'honneur de Maé Davico, vice-championne du monde de planche à voile !

Maé Davico, Vice-championne du monde de planche à voile, sera reçue en salle des mariages de l’hôtel de ville, vendredi 17 septembre, à 17 h 30.

L’occasion pour le Maire, François Commeinhes et les élus de la ville, de célébrer le palmarès de cette jeune sétoise, tout juste auréolée de son titre de vice-championne du monde de Slalom (extrême vitesse) dans la catégorie des "moins de 21 ans ", remporté fin juin à Torbole (Italie).

Championne du Monde de slalom à Hyères, vice-championne du Monde Juniors des moins de 17 ans, championne du Monde 2018 Juniors et Vice-championne du Monde 2021, la jeune femme de 19 ans, fidèle à son club Sétois, le Voile Fun Sète, dans le quartier du Barrou, enchaîne les titres et porte haut et fort les couleurs de l’île singulière.

