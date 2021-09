Hérault - Soutien aux enseignants et parents d'élèves du collège des Aiguerelles en lutte !

Le SNES-FSU Hérault, soucieux des conditions de travail de l’ensemble de la communauté éducative, et de la réussite de tous les élèves, affirme son plein et entier soutien aux personnels et parents d’élèves du collège des Aiguerelles, mobilisés depuis la rentrée.

Le SNES-FSU Hérault dénonce la surdité et le mépris de l’administration qui se contente d’expédients et de quelques rares moyens précaires au lieu de répondre aux besoins réels de cet établissement !

Dans ce collège dont les effectifs ont explosé dans l'attente de la construction d'un nouveau collège au sud de Montpellier, les moyens manquent cruellement. Ils ont besoin de 2 AED, d'un CPE, d'une infirmière à temps plein et de 20 heures d'enseignement. Ces demandes

doivent être satisfaites au plus vite !

Le SNES-FSU Hérault s’associe à la lutte du collège des Aiguerelles et rappelle que l’Éducation n’est pas un coût, mais un investissement.