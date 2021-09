Occitanie - La Région Occitanie est solidaire des sinistrés et répondra présente pour la reconstruction

Carole Delga : « La Région Occitanie est solidaire des sinistrés et répondra présente pour la reconstruction »

A la suite des violents orages qui se sont abattus sur l'Ouest du Gard et l'Est de l'Hérault, la présidente de Région, Carole Delga, tient à assurer tous les habitants, les maires, les agriculteurs et les entreprises de son soutien, face à cette épreuve.

« Un nouvel épisode orageux très violent s'est abattu sur l'Occitanie, particulièrement dans les plaines du Gard et de l'Hérault, faisant plusieurs blessés et des personnes encore disparues à cette heure. Je tiens à exprimer toute ma solidarité aux Gardois et aux Héraultais dans ce moment douloureux. Je tiens également à soutenir l'engagement et le courage de tous les services de secours qui sont mobilisés pour venir en aide aux habitants et aux automobilistes, coincés notamment sur l'autoroute A9.

L'heure est pour l'instant au constat, à la mise en sécurité des populations et des bâtiments pour éviter tout drame supplémentaire dû à la fragilisation des structures. Il en est de même pour les routes, les cultures et les troupeaux, le réseau ferroviaire, mais également nos lycées, les écoles et collèges de ces deux territoires.

Nous avons pu remettre en circulation la plupart des lignes de cars régionaux liO pour permettre aux habitants de rejoindre leur domicile.

Lorsque le temps viendra de la reconstruction, la Région Occitanie sera aux côtés des communes, des entreprises et des agriculteurs pour les soutenir et leur permettre de réparer et relancer leur activité. », a déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie.