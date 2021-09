Béziers - Les femmes engagées à l'honneur des Chapiteaux du livre à Béziers !

Les « Chapiteaux du livre » reviennent, du 1er au 3 octobre 2021 à la Scène de Bayssan à Béziers, pour vous proposer une programmation particulièrement riche : rencontres littéraires inédites, spectacles, ateliers d’écriture, animations… A l’honneur cette année, les femmes de lettres engagées. Entrée libre et gratuite.

En 2021, honneur aux femmes engagées

Cette année le Département invite le grand public à découvrir ou redécouvrir les combats des femmes engagées pour la liberté, l’environnement ou l’art. Zoom sur quelques temps forts…

Samedi 2 octobre à 17h, Odile Bouhier, Laurence Biberfeld auteures du recueil « Vive la Commune » (éd. du Caïman) et l’historienne Mathilde Larrère se retrouveront pour évoquer ce printemps 1871 et celles qui en furent les héroïnes.

Rencontrez et discutez avec Géraldine Le Roux, auteure de l’ouvrage « Sea Sisters » (éd. Indigène) Dimanche 3 octobre à 16h. 14 femmes engagées à bord d’un voilier de 21 mètres, le TravelEdge, recensent les zones de pollution dans le Pacifique Sud et témoignent de la toxicité des plastiques sur l’environnement et la santé. Ce projet de « sciences citoyennes » nommé eXXpedition réunit des femmes de tous horizons : chercheuses, top model, surfeuse, femme d’affaires…

Vous pourrez également assister Dimanche 3 octobre à 15h15 à un entretien littéraire avec Lou Darsan et échanger sur son roman « L’Arrachée belle » (éd. La Contre Allée), un récit audacieux sur le voyage d’une femme vers la réalisation de soi.

Autre rendez-vous à ne pas manquer, dimanche 3 octobre à 17h15, entretien littéraire avec Caroline Deyns et Mika Biermann qui évoqueront l’engagement de deux femmes d’exception, artistes et libres, nées à un siècle d’intervalle : Niki de Saint-Phalle et Berthe Morisot.

Le livre sous toutes ses formes !

Jeux, ateliers, expositions, tente aux histoires … plus d’une dizaine d’animations gratuites (certaines sur inscription) seront proposés aux familles les 2 et 3 octobre autour du livre et de la création.

Au Chapiteaux du Livre vous pourrez découvrir les dernières tendances sur le salon des éditeurs, les 2 et 3 octobre, avec cette année la Librairie : Clareton des Sources (Béziers), des éditeurs ( Méridianes, Venus d’ailleurs, Chant des muses, Domens, Editions du Mont, Les Ecologistes de l’Euzière), et un salon jeunesse (A2MIMO, Grandir-Lirabelle, Papiers coupés, Le Cabardès, Réseau Canopé).

Découvrez également les livres des participants au concours départemental de livres de création, sur le thème « L’heure Bleue » et votez pour le plus beau livre ! Clôture des votes, le samedi 2 octobre à 17h, remise des prix le dimanche 3 octobre à 11h.

Infos pratiques

·Scène de Bayssan à Béziers

·Entrée libre et gratuite (sur réservation pour certains spectacles – cf. programme)

·Parkings gratuits

·Pass sanitaire et port du masque obligatoires

·Food truck et aire de pique-nique

·Aire de jeux gratuite et parcours sportifs

La Scène de Bayssan

A 5 minutes du centre-ville de Béziers, la Scène de Bayssan occupe un domaine de 160 ha dédié aux loisirs et à la culture. Des aires de jeux gratuites pour les enfants, des spectacles à des prix attractifs, et des soirées conviviales dans un cadre unique.

NOUVEAU ! Théâtre Michel Galabru et amphithéâtre Claude Nougaro. Toute la programmation sur https://scene-de-bayssan.herault.fr/