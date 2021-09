Hérault - Nouvelle étape dans la modernisation du service-rendu aux usagers étrangers

Nouvelle étape dans la modernisation du service-rendu aux usagers étrangers : 3 nouvelles démarches à effectuer intégralement en ligne

Après la validation des visas long séjour valant titre de séjour, les titres de séjour « étudiant », les titres de séjour « passeport talent », les usagers peuvent dorénavant demander un titre de séjour « visiteur », un duplicata de titre de séjour ou signaler un changement d’adresse directement en ligne sur :

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous à la préfecture ni de se déplacer pour effectuer ces démarches. Les bénéficiaires concernés se présenteront uniquement physiquement à la préfecture pour la remise du titre de séjour. Entre le dépôt de la demande et cette remise du titre, ils peuvent consulter à tout moment sur leur compte en ligne l’état de leur demande.

Titre de séjour « visiteur » : vous êtes étranger et souhaitez séjourner en France plus de 3 mois en tant qu'inactif, vous pouvez obtenir une carte de séjour visiteur. Cette carte vous est délivrée sous conditions de ressources si vous vous engagez à ne pas travailler en France. Elle est valable 1 an maximum et renouvelable. Pour en savoir + : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F302

Duplicata : vous avez perdu votre titre de séjour ou il vous a été volé, vous pouvez obtenir un duplicata de celui-ci. Pour rappel, le duplicata porte les mêmes dates de validité que le titre perdu ou volé. Pour en savoir + : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21032

Changement d’adresse : vous avez déménagé (dans la même commune ou dans une autre) et vous êtes titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à 1 an, vous devez déclarer votre changement d'adresse dans un délai de 3 mois. Pour en savoir + : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35807