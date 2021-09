Alès - L'atelier “Mots et impros” reprendra le mardi 14 septembre 2021

L’atelier “Mots et impros” financé dans le cadre des politiques de la ville, ce qui en permet la gratuité, reprendra le mardi 14 septembre 2021 à 14h à l’auditorium du Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle à Alès et se terminera par une restitution le mardi 7 décembre 2021.

Ces ateliers dirigés par la comédienne Élisabeth Gavalda auront lieu les mardis de 14h à 17h.

Ces séances de trois heures sont ouvertes à un public amateur désirant s’initier au jeu théâtral. Un travail sur le mouvement, l’espace et le corps sera proposé en échauffement suivi de jeux autour de l’improvisation. La musicalité du mot sera mise en avant et le son des paroles fera sens en s’appuyant sur des textes d’auteur.e.s de théâtre contemporain.

Le musicien Vincent Granger nous rejoindra sur la dernière séance et le jour de la restitution.

(Calendrier : 14, 21 et 28 septembre ; 12, 19 et 26 octobre ; 9, 16, 23 et 30 novembre 2020. – Restitution mardi 7 décembre 2020 à 16 h.

Ces ateliers étant financés dans le cadre des politiques de la ville (ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Agglomération d’Alès), les personnes en difficulté seront prioritaires dans les inscriptions.

Inscriptions indispensables auprès du Théâtre de la Palabre : 04 66 61 93 06 ou palabretheatre@wanadoo.fr

Crédit photo : Stéphane Barbier