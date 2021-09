Jacou - Concert de chants populaires et traditionnels basques à Clapiers

La Maison basque de Montpellier fait vivre la culture basque dans la région montpelliéraine en organisant un concert à Clapiers le 25 septembre 2021.

Afin de faire découvrir et de partager la culture basque, l’association Maison basque de Montpellier - Montpellierreko Eskual Etxea invite quelques chanteurs du chœur d’hommes basque Kantu à se produire à Clapiers le 25 septembre 2021. Neuf d’entre eux feront donc spécialement le déplacement depuis Hendaye pour donner une unique représentation dans l’espace culturel Jean Penso.

Ce concert sera l’occasion de proposer un aperçu de la richesse et de la puissance des chants basques à travers un répertoire populaire et traditionnel.

Kantu, c’est l’histoire de dix-sept copains qui portent une affection particulière au répertoire des chants populaires basques, accompagnés par une partie instrumentale de guitares et accordéon. Certains d’entre eux, anciens chanteurs d’Arantzaleak, précurseurs en ce domaine choral, ou d’Ontuak, groupe plus récent qui a renforcé les liens entre rugby, spontanéité et chants festifs, évoluant depuis dans des chœurs à quatre voix au répertoire sacré et profane, ont décidé de se rassembler avec d’autres complices et de retourner ainsi vers leurs « premières amours » de jeunesse.

Informations pratiques pour le concert :

Date : samedi 25 septembre 2021 à 20h

samedi 25 septembre 2021 à 20h Lieu : espace culturel Jean Penso - Clapiers (place Max Leenhardt)

espace culturel Jean Penso - Clapiers (place Max Leenhardt) Tarif : participation au chapeau

participation au chapeau Pass sanitaire et masque obligatoires

À propos de la Maison basque de Montpellier - Montpelliereko Eskual Etxea

Cela fait cinq ans que l’association Eskualdunak, créée le 1er décembre 2003, a été officiellement reconnue Maison basque par le gouvernement basque, faisant d’elle la sixième structure en France à recevoir ce label après Paris (Pariseko Eskual Etxea), Bordeaux (Bordaleko Eskual Etxea), Pau (Lagunt eta Maita) et Marseille (Marseillako Eskual Etxea), et avant Lyon (Lyoneko Euskal Etxea). L’objectif d’Eskualdunak – Montpellierreko eskual Etxea – est de faire vivre la culture basque dans la région de Montpellier. Pour ce faire, elle y reproduit tout au long de l’année un petit coin de Pays basque à travers plusieurs activités traditionnelles (danse, jeu de mus, cours de basque, etc.), et plus ponctuellement à l’occasion de diverses manifestations (conférences, fête de la musique, fête des Arts et Traditions populaires, etc.).

Suivre l’actualité de la Maison basque de Montpellier - Montpelliereko Eskual Etxea sur Internet et sur Facebook