Europe - Parlement Européen : Evènements de la semaine du 13 au 19 septembre 2021

Session plénière, Strasbourg

Discours et débat sur l’état de l’Union. Mercredi à 9 heures, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, prononcera son discours sur l’état de l’Union européenne devant le Parlement européen. Elle devrait mettre en avant l’impact des travaux de la Commission durant l’année écoulée, notamment dans la lutte contre la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de COVID-19. Elle devrait aussi présenter sa vision et les réponses à apporter aux défis auxquels l’UE est confrontée. Le débat annuel sur l’état de l’Union est l’occasion pour les députés d’examiner le travail et les projets de la Commission et de contribuer à fixer la direction politique de l’UE. Des députés informeront les journalistes sur leurs priorités avant le débat. Cliquez ici pour consulter le programme des briefings destinés aux médias et cliquez ici pour les suivre en direct.



Afghanistan. Mardi, les députés débattront avec le Chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, de la crise humanitaire et migratoire en Afghanistan. Ils devraient se pencher sur la réaction de l’UE face à l’évolution de la situation ainsi que sur la façon dont l’Union peut aider les groupes vulnérables et les personnes qui ont besoin d’une protection dans le pays - en particulier les femmes et les enfants. Ils devraient aussi aborder les modalités du dialogue à instaurer avec les talibans. Une résolution sera mise aux voix jeudi.



Liberté des médias et État de droit en Pologne. Les députés évalueront les attaques permanentes contre la liberté des médias et l’État de droit. Ils se pencheront en particulier sur une nouvelle législation en matière de radiodiffusion qui pourrait menacer le pluralisme des médias, ainsi que la dernière attaque de la Pologne envers les principes de la primauté du droit européen et la coopération sincère entre l'UE et ses États membres. (Débat mercredi, vote jeudi)



Union de la santé. Les députés se prononceront sur deux propositions qui font partie d’un nouveau cadre de sécurité sanitaire de l'UE à l'épreuve du temps, qui vise à améliorer la réponse aux crises sanitaires transfrontalières et à renforcer la prévention des maladies et la coopération transfrontalière. (Débat lundi, résultat du vote mercredi)



Carte bleue de l’UE pour les migrants hautement qualifiés. Le Parlement devrait donner son accord final à la réforme de la directive relative à la carte bleue européenne afin de faciliter l’emploi de ressortissants hautement qualifiés issus de pays tiers en Europe. (Débat mardi, vote et résultat mercredi)



Droits des personnes LGBTIQ. Le Parlement se prononcera sur une résolution évaluant les problèmes et discriminations auxquels sont confrontés les citoyens et les familles LGBTIQ en Europe. La résolution appelle à une reconnaissance dans toute l’Europe des conjoints et partenaires enregistrés de même sexe, qui devraient bénéficier des mêmes droits dans tous les États membres de l’UE. Les députés affirment également que les parents des familles arc-en-ciel devraient être reconnus systématiquement comme les parents de leurs enfants dans l’UE. (Vote lundi, résultat mardi)



Panels de citoyens européens/Conférence sur l'avenir de l'Europe. Les panels de citoyens européens lanceront leurs discussions avec la première réunion de 200 citoyens entre vendredi et dimanche à Strasbourg. Les débats porteront sur une économie plus forte, la justice sociale, l'emploi et l'éducation, la jeunesse, la culture et le sport ainsi que la transformation numérique. Les panels proposeront des idées et des recommandations qui alimenteront l'ensemble des délibérations de la Conférence, en particulier les plénières, et finalement le rapport sur son résultat final.



Activités du Président. Mardi, le Président Sassoli rencontrera la commissaire Johansson. Mercredi, il prononcera un discours devant l'Association parlementaire européenne à Strasbourg.