Occitanie - Installation de la conférence régionale du sport d'Occitanie

Jeudi 9 septembre, la conférence régionale du sport d'Occitanie a été installée par Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et délégué territorial de l'Agence nationale du sport (ANS). Cette instance consultative est créée deux ans après la mise en place de l'ANS.

Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie en charge de l'Éducation, de l'Orientation, de la Jeunesse et des Sports, a été élu président de la conférence par les 74 membres.

Cette conférence a pour but de fédérer les différents acteurs du sport au niveau territorial afin qu'ils puissent mieux se connaître, dialoguer et se concerter.

Lors de cette première réunion, un diagnostic régional du sport a été présenté aux délégués représentants quatre collèges : l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et les acteurs économiques et sociaux en lien avec le sport.

Il s'articule autour de plusieurs thématiques, notamment les équipements sportifs, le sport de haut niveau, le sport professionnel, la pratique du sport pour tous, le sport en situation de handicap, la réduction des inégalités d'accès à la pratique, la prévention et la lutte contre les discriminations et violences et, enfin, la promotion du bénévolat.

Un projet structurant et collectif sera bâti pour les cinq années à venir. Une conférence des financeurs sera également mise en place pour aider les porteurs de projets.

Les participants ont évoqué la nécessité de coordonner les actions des différentes politiques sportives territoriales, fédérales et nationales et de se fixer des objectifs communs.

« La conférence Régionale du sport que j'ai eu le plaisir d'installer, doit formaliser un projet sportif territorial, acte fondateur d'une stratégie sportive adaptée au territoire et partagée par tous. Toutes les facettes du sport y sont représentées, du sport amateur au sport professionnel, du sport loisir, au sport compétitif. L'Occitanie est une terre de sportifs et de supporters, chacun a maintenant son instance de référence », Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.

« Je suis honoré d'être élu président de la Conférence régionale du sport d'Occitanie. L'objectif est clair : fédérer tous les acteurs du monde sportif pour construire une stratégie régionale commune. La crise sanitaire a révélé l'importance et la nécessité de s'assurer de l'égal accès de tous à la pratique sportive. Réel enjeu de santé publique, le sport doit être moteur d'une dynamique de développement territorial. Les JO 2024 seront une vitrine inestimable pour le sport français. L'Occitanie sera à la hauteur, et nous travaillerons collectivement pour assurer cela. » a déclaré Kamel Chibli, président de la Conférence régionale du sport d'Occitanie.

Crédit photo : Région Occitanie - Emmanuel Grimault