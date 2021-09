Hérault - Millésime 2021 : le Département aux côtés des producteurs !

Chaque année, le Président du Département Kléber MESQUIDA rencontre les viticulteurs au moment des vendanges avec les conseillers départementaux, notamment Yvon PELLET vice-président délégué à l’Economie agricole et à l’Aménagement rural.

C’est un rendez-vous attendu pour parler des enjeux de la filière, des perspectives, de l’état de la récolte et échanger sur les attentes et difficultés des caves coopératives : aléas climatiques, maladies de la vigne, foncier agricole, irrigation, promotion de leurs vins…

« Le vignoble héraultais a été fortement impacté par la gelée noire en avril. Le Département est aux côtés des viticulteurs et des agriculteurs dans cette nouvelle épreuve avec un fonds départemental de solidarité de 5M€. Ce second mandat va permettre de poursuivre le plan Hérault Irrigation et nos actions pour une agriculture résiliente et respectueuse de l’environnement, pour soutenir les producteurs héraultais, favoriser la consommation locale… En partenariat avec la filière agricole, nous allons lancer un projet alimentaire territorial pour structurer les circuits courts et garantir à tous l’accès à des produits de qualité. Autre engagement : assurer 100% de produits bio et labélisés dans les cantines. »

Kléber MESQUIDA, Président du Département

Yvon PELLET, Vice-Président délégué à l’Economie agricole et à l’Aménagement rural

Visite des caves coopératives :

Jeudi 16 septembre

8h30 à la cave d’Olonzac

10h à la cave de Saint-Jean-de-Minervois

11h15 à la cave de Saint-Chinian

14h à la cave de Cessenon

15h15 à la cave de Roquebrun

16h30 à la cave de Berlou

Vendredi 17 septembre