Sète - Soutien économique : l'Agglo aide l'immobilier d'entreprises de proximité

Soutien économique : l’Agglo aide l’immobilier d’entreprises de proximité



Sète agglopôle contribue à la dynamisation des cœurs de villes à travers la mise en place d'un dispositif de soutien aux commerçants et artisans qui souhaitent moderniser leurs locaux (travaux intérieurs/extérieurs, mise en accessibilité, performance énergétique...).

L’Agglo dispose pour ce dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises de proximité, d’une enveloppe annuelle de 100.000 €.

Ce jeudi 9 septembre, cinq commerces sétois, deux restaurants (Le bistrot du pêcheur & Bleu et Cochon), un salon de thé (Le 11), un glacier (L’Atelier du flamant rose) et une boulangerie (La Carioca), se sont vu remettre chacun un chèque de 8.500 € (8.150 € pour l’Atelier du Flamand Rose), pour des travaux allant de 22.000 €HT à plus de 90.000 €HT.

En 2021, 7 commerces de proximité du territoire, ont été accompagnés par ce dispositif (54.000 €). 8.000 € ont par ailleurs été consacrés à des missions de conseil architectural.

22 commerces de proximité ont été accompagnés (soit près de 160.000 € alloués) depuis la mise en place en 2019 de ce dispositif original initié par l’Agglopôle, qui concourt à l’attractivité économique et la création d’emploi en même temps qu’à la revitalisation urbaine.



Renseignements : 04 67 46 47 78