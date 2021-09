Montpellier - L'association Montpellier Parkour organise deux initiations pour faire découvrir le Parkour.

L’ASSOCIATION MONTPELLIER PARKOUR ORGANISE DEUX INITIATIONS AU MOIS DE SEPTEMBRE POUR FAIRE DÉCOUVRIR CETTE PRATIQUE SPORTIVE

C’est la rentrée, quoi de mieux qu’une activité sportive pour débuter l’année ? Activité d’extérieure urbaine, le parkour est aujourd’hui une discipline jeune, dynamique et connue dans de nombreuses villes en France et dans le monde entier.

L’association Montpellier Parkour donne l’opportunité à chacun de venir essayer cette activité sportive gratuitement lors de l’un des deux dimanches du mois de septembre (le 19 et le 26) entre 16 et 18 heures.

Pour y participer, c’est très simple : il suffit de s’inscrire sur notre site internet à l’une des deux initiations et d’être âgé de minimum 11 ans.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et le seront jusqu’à deux jours avant l’initiation (vendredi à minuit). Les places sont limitées, il est donc très important de s’inscrire sur notre site : https://montpellier-parkour.com !

Le pass sanitaire ne sera pas exigé mais le port du masque reste obligatoire. Pour les initiations, il est conseillé de porter une tenue de sport, des baskets, et de prendre une bouteille d’eau.

Le rendez-vous sera dans le centre-ville de Montpellier avec des transports en commun à proximité et sera donné lors de l’inscription.

Concernant les cours de notre association, les inscriptions sont possibles et débuteront à partir du dimanche 3 octobre prochain au nombre de 2 séances par semaine par groupe.

Les cours sont répartis en 4 catégories afin de permettre une progression optimale à chaque adhérant :

les débutants agés de 11 à 14 ans

les avancés agés de 11 à 14 ans (ayant déjà effectué un an au sein de l’association)

les débutants de 15 ans et plus

les avancés de 15 ans et plus (ayant déjà effectué un an au sein de l’association)

Le pass sanitaire sera obligatoire pour participer à nos cours à partir du 30 septembre.

Qui sommes nous ?

L’association Montpellier Parkour a été créée en 2009 et accueille en moyenne 100 adhérents chaque année pour 36 semaines de cours par an grâce à 8 encadrants investis et motivés. Elle est affiliée à la Fédération Française de Parkour et à d’ores et déjà organisé 57 initiations pour des entreprises, associations ou collectivités.