Occitanie - Le Lymphom'Tour passe en Occitanie !

10 et 11 septembre : Toulouse et Perpignan prochaines étapes du Lymphom’Tour, un exploit réalisé par 2 sportifs en rémission de cancers du sang en amont de la Journée Mondiale des Lymphomes

Du 6 au 15 septembre, l’association France Lymphome Espoir - ELLyE - organise un événement sportif inédit en France, le Lymphom’Tour : un défi réalisé par Antoine et Tony deux « Ironmen » en rémission d’un cancer du sang pour sensibiliser le grand public aux lymphomes et montrer l’importance du maintien d’une activité physique pendant et après les traitements. Entre Rennes et Marseille, sur un parcours de près de 1500 km avec une arrivée symbolique le 15 septembre pour la Journée Mondiale des Lymphomes, les deux athlètes vont affronter 1358 km à vélo, en empruntant de grands cols mythiques des Pyrénées tels que le Tourmalet, et 113 km en course à pied.

Un lymphome est un cancer du système immunitaire. En France métropolitaine, les lymphomes sont les cinquièmes cancers les plus fréquents chez l’adulte, les troisièmes cancers les plus fréquents chez les enfants de moins de 14 ans, et les cancers les plus souvent diagnostiqués chez les adolescents de 15 à 17 ans. Plus de 23 000 nouveaux cas de lymphomes sont diagnostiqués tous les ans et ce nombre de nouveaux cas augmente de 4% chaque année depuis les années 1970. Alors que les cancers constituent la première cause de mortalité en France, les cancers du sang parmi lesquels on trouve les lymphomes demeurent pour beaucoup méconnus. Leur diagnostic vient bouleverser la vie d’hommes et femmes de tous âges. On en parle peu, sans doute parce que, face à la difficulté à en connaître précisément la cause, ces cancers du sang sont moins sujets à de grandes campagnes de prévention que certains types de cancers liés à des tumeurs dites solides.

Malgré la maladie, les traitements et les effets indésirables, il est possible et recommandé de maintenir une activité « normale » après un Lymphome. Ambassadeurs de l’APA - Activité Physique Adaptée - c’est ce qu’Antoine et Tony, deux athlètes « Ironmen » en rémission de ces cancers, vont démontrer tout au long de ce premier Lymphom’Tour.

Les volontaires appelés à soutenir Antoine et Tony et encourager les patients atteints de lymphomes et de cancers du sang

Parti de LUZ ST SAUVEUR le 10 septembre 2021, le LymphomTour fait sa 5e étape à Toulouse avec une arrivée aux alentours de 18h00 Grande place à SAINT CLAR DE RIVIERE. Les amateurs de course à pied et supporters de tous âges sont invités à venir courir avec les athlètes l’étape de course à pied du jour de 12 kilomètres qui relie Place de l’église de BERAT à la Grande place de SAINT CLAR DE RIVIERE ou seulement encourager les deux sportifs à l’arrivée de l’étape. Horaires et inscriptions obligatoires pour la course sur le site : www.journeefrancelymphomeespoir.fr/journeeMondiale.html

Le Dr Lucie Obéric, Hématologue à l’IUCT Oncopole de Toulouse, animera une WEB-TV pour informer sur la maladie et soutenir les patients et leurs proches

Tous les jours à 18h30 (sauf le 12 septembre, jour de repos), un véhicule suiveur aménagé en studio, permettra la retransmission d’une WEB-TV en direct. En collaboration avec les services d’hématologie des 9 villes étapes, le plateau réunira sportifs, représentants de l’association et experts médicaux. Au programme des plateaux télé, un sujet général quotidien sur les lymphomes et des sujets locaux sur l’activité physique adaptée et les soins de support.

Pour cette étape en Haute-Garonne, la WEB-TV se tiendra sur le parking Parking de l’Oncopôle de Toulouse et mettra l’accent les lymphomes plus rares : Lymphome du Manteau, de Malt, LLC. Lien pour accéder au live : https://youtu.be/UXdaxSvsWQs

France Lymphome Espoir est une association de patients atteints d’un lymphome et de proches dont les missions sont d’informer, accompagner, encourager la recherche et agir. Depuis le 25 juin dernier, elle s’est unie à l’association SILLC (Soutien, Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et Maladie de Waldenstrom) pour former ELLyE, la plus importante association de patients atteints de cancer du sang.

Plus d’infos sur www.journeefrancelymphomeespoir.fr