Hérault - Conférence sur l'avenir de l'Europe: début des travaux des panels de citoyens européens

Les panels de citoyens européens débuteront leurs échanges lors d’une première réunion rassemblant 200 citoyens du 17 au 19 septembre à Strasbourg.

Les premières sessions des quatre panels se tiendront dans les locaux du Parlement et lanceront les travaux sur les projets de recommandations relevant de la compétence de chaque panel. Ce premier panel de citoyens européens se concentrera sur une économie plus forte, la justice sociale, l’emploi et l’éducation, la jeunesse, la culture, les sports et la transformation numérique, en se fondant sur les contributions des citoyens recueillies dans toute l’Europe via la plateforme numérique multilingue ainsi que sur le soutien et les présentations d’universitaires de premier plan.

Tout au long du week-end, outre la possibilité d’interviewer les citoyens ayant donné leur autorisation, les journalistes seront informés des aspects pratiques des panels, du processus de sélection des citoyens à la partie opérationnelle de leur organisation en passant par le rôle des animateurs et des experts.

Chaque panel de citoyens européens établira ses méthodes de travail, sélectionnera 20 citoyens par panel qui participeront à la plénière de la Conférence et confirmera la composition de ses groupes de travail. Les citoyens ont été choisis de manière aléatoire par des prestataires spécialisés pour le compte des institutions européennes, en utilisant des méthodologies qui garantissent qu'ils sont représentatifs de la diversité de l'UE en termes d'origine géographique, de genre, d'âge, de milieu socio-économique et de niveau d'éducation. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans représentent un tiers de chaque panel. Ces citoyens proposeront des idées et des recommandations qui alimenteront les délibérations générales de la Conférence, en particulier les plénières, puis le rapport sur ses conclusions finales.

DATE: du vendredi 17 septembre (début d’après-midi) au dimanche 19 septembre (début d’après-midi).

LIEU: Parlement européen à Strasbourg.

De plus amples informations, notamment les détails techniques pour les médias audiovisuels, seront communiquées la semaine prochaine.



Contexte



Les panels de citoyens européens sont au cœur du dispositif de la Conférence organisée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les sujets de discussion pour chacun des panels sont les suivants:

(1) une économie plus forte, la justice sociale, l’emploi et l’éducation, la jeunesse, la culture, les sports, et la transformation numérique (première réunion: 17-19 septembre);

(2) la démocratie européenne/les valeurs et les droits, l’État de droit, la sécurité (première réunion: 24-26 septembre);

(3) le changement climatique, l’environnement et la santé (première réunion: 1-3 octobre); et

(4) l’UE dans le monde/la migration (première réunion: 15-17 octobre).



La seconde série de sessions se tiendra en distanciel tout au long du mois de novembre, et les troisièmes et dernières sessions auront lieu en décembre 2021 et janvier 2022 dans les institutions éducatives suivantes:

(1) à Dublin (Irlande) - Institut des affaires internationales et européennes;

(2) à Florence (Italie) - Institut universitaire européen;

(3) à Varsovie (Pologne) - Collège d’Europe; et

(4) à Maastricht (Pays-Bas) - Institut européen d’administration publique.

De plus amples informations sur les panels de citoyens européens sont disponibles ici. Le calendrier provisoire de la Conférence est disponible ici.



Mesures de prévention liées au COVID-19



Les journalistes peuvent assister à l’événement à condition de respecter strictement les restrictions et mesures sanitaires mises en place par les autorités françaises et le Parlement européen. Les médias présents physiquement à l'événement sont priés de respecter une distance sociale de 1,5m lorsqu'ils se trouvent dans les locaux du PE et de porter en permanence un masque médical. L'entrée au Parlement avec des masques dits "communautaires" ou d'autres masques en tissu ne sera pas autorisée.

Illustration : Crédits : Parlement européen