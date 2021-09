Évacuation du campement illicite dit « Zénith 2 » situé à Montpellier

Une opération d’évacuation du campement illicite situé à proximité du Zénith, sur la commune de Montpellier, est actuellement en cours. Ce démantèlement intervient en exécution d’une décision de justice, et après l’octroi du concours de la force publique par le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh.

Outre l’illégalité de cette occupation, les lieux présentaient des risques importants pour ses occupants en termes de salubrité et de sécurité. Le mardi 31 août dernier, un important incendie a menacé directement les populations vivant dans ce bidonville. Les conditions sanitaires et de sécurité très précaires (présence de rats, d’immondices dans les habitations…) imposaient une intervention et une mise à l’abri.

Cette évacuation, menée dans le respect des règles de droit par les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique, a débuté à 7 heures. Aucun incident majeur n’est pour l’heure recensé. La circulation sur l’avenue Albert Einstein, au niveau du Zénith de Montpellier, est perturbée. Il est fortement conseillé d’éviter ce secteur.

Les services de la Préfecture, de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DDETS), les sapeurs-pompiers du SDIS 34, une association de sécurité civile, le 115 et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie sont mobilisés pour organiser la mise à l’abri des personnes. Tous les occupants du campement en situation régulière se verront proposer un hébergement, en particulier les familles avec enfants et les personnes vulnérables.