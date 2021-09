Castelnau-le-Lez - Rentrée scolaire 2021 : des aménagements de qualité pour les enfants et les enseignants de Castelnau

Pour cette rentrée 2021, plusieurs évolutions à souligner. Récapitulatif sur les aménagements réalisés ou en cours dans les écoles castelnauviennes.

L’extension de l’école les Petits Princes achevée

La rentrée scolaire 2021 marque l’achèvement des travaux d’extension de l’école les Petits Princes, entamés en 2020. Ces aménagements portent à 6 classes la capacité d’accueil de cet établissement. Cette extension d’une superficie totale de 182 m2, permet le transfert aux Petits Princes des deux classes de maternelle, auparavant implantées à Saint-Exupéry.

Le chantier du groupe scolaire Jacques Chirac bien engagé

Lancé en mars 2020, le chantier du groupe scolaire Jacques Chirac s’achèvera à l’été 2022. D’une capacité totale de 5 classes maternelles et 11 classes élémentaires, l’école sera implantée sur le site de l’ancien terrain d’honneur du stade Jean Fournier, à proximité du tramway et de l’avenue de l’Europe. Préfigurateur de l’école de demain, le groupe scolaire Jacques Chirac sera conçu et aménagé en fonction des nouveaux usages pédagogiques et numériques. Ouverture à la rentrée 2022.

Une rénovation des cours d’écoles

Autre chantier en cours, l’extension de la cour de récréation de l’école Saint-Exupéry, après l’agrandissement de l’école et du restaurant scolaire. Les travaux ont été engagés durant l’été. Le petit bois de chênes verts sera intégré dans la nouvelle cour. Des aménagements divers seront réalisés (parc à vélos, bancs, scène ombragée…), pour une surface totale créée de 710 m2.

Une réflexion est également lancée pour procéder à la rénovation et à la végétalisation des autres cours de récréation, dans l’esprit de la cour oasis réalisée au groupe scolaire Jacques Chirac. L’école maternelle Vert Parc sera la première à bénéficier de cette démarche de végétalisation.

Enfin, comme chaque année, les services municipaux ont réalisé cet été des travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles de la commune (peinture, menuiserie, plomberie, espaces verts…).

Des tableaux numériques dans toutes les classes élémentaires

La Ville a procédé cet été à l’acquisition d’un tableau numérique interactif pour la nouvelle classe de l’école Saint-Exupéry. Ces tableaux numériques offrent des potentialités pédagogiques multiples, tant dans l’apprentissage des fondamentaux que des langues ou des disciplines artistiques. Ils modernisent les méthodes pédagogiques et renforcent l’attention des élèves.

A Saint-Exupéry, la Ville a choisi d’expérimenter, une nouvelle technologie, qui pourra, si le test est concluant, être déployée en fonction des besoins dans d’autres écoles.