Europe - Les réponses de l'Union européenne face au défi migratoire

Le défi migratoire a mis en lumière les faiblesses du système d'asile européen. Découvrez les réponses apportées par l’Union européenne.

En 2015, 1,83 million de franchissements illégaux des frontières extérieures de l'Union européenne ont été enregistrés. Alors que ce chiffre est tombé à 125 100 en 2020, le Parlement a développé une série de propositions ces dernières années pour remédier aux lacunes de la politique d'asile et de migration de l'UE : réformer le système d’asile, renforcer les frontières extérieures et promouvoir une meilleure intégration des réfugiés en Europe.

Consolider le régime d’asile et partager les responsabilités entre États membres

Suite à la crise des réfugiés de 2015, la Commission a présenté des propositions pour réformer le régime d’asile européen commun en 2016, y compris une réforme du système de Dublin afin de mieux répartir les demandeurs d’asile parmi les pays de l’UE. Les États membres ne sont toutefois pas parvenus à un accord sur les propositions sur le partage des responsabilités.

Le 23 septembre 2020, la Commission a proposé un nouveau Pacte sur le migration et l’asile qui établit de procédures améliorées et plus rapides pour tout le système de migration et d’asile de l’UE. Le nouveau pacte révise le règlement de Dublin, qui détermine l’État membre responsable du traitement d’une demande d’asile, en général le pays d’entrée de la personne.

En savoir plus sur le nouveau Pacte sur la migration et l’asile et la réaction des députés.

En novembre 2017, le Parlement européen a confirmé son mandat pour des négociations inter-institutionnelles avec les gouvernements de l'Union européenne sur une réforme des règles du Dublin. Cependant, les gouvernements européens ont été incapables de se mettre d'accord et de parvenir à une position sur les propositions. Les discussions n'ont donc pas encore été entamées entre le Parlement européen et le Conseil. Apprenez-en plus sur les propositions du Parlement européen concernant le système de Dublin.

En plus d’une réforme du Système de Dublin, le Parlement travaille à renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à améliorer la capacité des États membres à identifier les personnes entrant en Europe.



Durant la législature 2014 - 2019, les députés ont travaillé sur de nouvelles règles européennes visant à mieux distinguer les migrants en situation irrégulière des réfugiés et à assurer un traitement juste et équitable des demandeurs d’asile.

Sécuriser les frontières extérieures et gérer les flux migratoires

Les autorités nationales en charge des frontières extérieures sont souvent débordées face à l'afflux de migrants. C'est la raison pour laquelle le Parlement a appelé à un renforcement de l’agence européenne de gestion des frontières Frontex.



En décembre 2015, la Commission a proposé la création d’un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’objectif est de renforcer la gestion et la sécurité des frontières extérieures tout en soutenant les garde-côtes nationaux. Cette nouvelle agence a été lancée en octobre 2016.

Le nouveau système de migration et d’asile proposé par la Commission en septembre 2020 veut introduire un nouveau système de contributions flexibles et rendre la solidarité avec les pays de l’UE en première ligne obligatoire lorsqu’ils se retrouvent « sous pression » face au flot d’arrivants. La proposition veut aussi ouvrir de nouvelles voies migratoires légales, faciliter la coopération avec les pays tiers et garantir une procédure de demande d’asile plus rapide aux frontières - y compris des retours prompts pour les demandeurs d’asile refoulés. Le Parlement et les États membres (Conseil) devront parvenir à un accord sur ces nouvelles propositions en tant que co-législateurs.

En juin 2021, le Parlement et le Conseil ont convenu de transformer l'actuel Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) en Agence de l'UE pour l'asile. La nouvelle agence contribuera à uniformiser les procédures d'asile dans les pays de l'UE à les rendre plus rapides. Ses 500 experts fourniront un meilleur soutien aux systèmes d'asile nationaux confrontés à une charge de travail élevée, rendant le système global de gestion des migrations de l'UE plus efficace et plus durable.

Dans une résolution adoptée en juillet 2021, le Parlement a approuvé le budget renouvelé du Fonds "Asile, migration et intégration" pour 2021-2027, qui passera à 9,88 milliards d'euros. Le nouveau fonds devrait contribuer au renforcement de la politique commune d'asile, développer la migration légale, conformément aux besoins des États membres, soutenir l'intégration des ressortissants de pays tiers et contribuer à la lutte contre la migration irrégulière. Les fonds devraient également servir à pousser les États membres à répartir plus équitablement la responsabilité de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Les députés ont également soutenu la création d'un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) et ont convenu d'y allouer 6,24 milliards d'euros. Le FGIF devrait contribuer à renforcer les capacités des États membres en matière de gestion des frontières tout en garantissant le respect des droits fondamentaux. Il contribuera également à une politique commune et harmonisée des visas et introduira des mesures de protection pour les personnes vulnérables arrivant en Europe, notamment les enfants non accompagnés.

Encourager l’intégration des réfugiés



L’Union européenne travaille à une meilleure intégration des migrants en Europe. Le Fonds Asile, Migration et Intégration, mis en place pour la période 2021-2027 (3, 137 milliards) fournira un financement direct aux autorités locales et régionales pour des politiques et des programmes d'intégration axés sur le conseil, l'éducation, les langues et d'autres formations telles que les cours d'orientation civique et l'orientation professionnelle.

Avec le nouveau Pacte sur la migration et l’asile, la Commission prévoit un Plan d’action sur l’intégration et l’inclusion pour 2021 - 2024.

Le Parlement souhaite accorder plus de financements aux programmes visant à créer de nouvelles opportunités pour les groupes vulnérables, en particulier pour les réfugiés.

