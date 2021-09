Occitanie - Présidentielle : les Amis d'Eric Zemmour sont en ordre de bataille en Occitanie

Communiqué de Benjamin Cauchy, Chantal Dounot-Sobraquès et Robert Morio.

Samedi 4 septembre, Benjamin Cauchy, figure des gilets jaunes, Chantal Dounot-Sobraquès, ancienne adjointe de Dominique Baudis et Robert Morio, ancien Conseiller régional, ont tenu une conférence de presse à Carcassonne afin d'annoncer la création de comités de soutien à la candidature d'Eric Zemmour dans toute l'Occitanie. Chacun des 13 départements de notre région a d'ores et déjà un comité dûment constitué avec un référent à sa tête (il s'agit de Mme Dounot-Sobraquès en Haute-Garonne et de M. Morio dans l'Aude). Ces comités totalisent 500 militants qui multiplieront les actions de terrain dans les semaines à venir (affichages, distributions de tracts et d'autocollants invitant Eric Zemmour à se présenter à la prochaine élection présidentielle). En outre, plus de 5000 sympathisants se sont signalés sur les différents supports numériques dédiés à la candidature Zemmour (alors même que la campagne n'a pas encore commencé).

Ces comités de soutien bénéficient d'une dynamique exceptionnelle. Ils regroupent toutes les sensibilités de la droite notamment d'anciens électeurs Les Républicains (LR), Debout la France (DLF) ou Rassemblement National (RN). Convaincus par le discours de vérité d'Eric Zemmour et par la nécessité de faire émerger en dehors des partis une personnalité indépendante, ils rejoignent, en Occitanie, comme partout ailleurs en France, ce vaste mouvement patriote. Chacun peut contacter son comité départemental en s'inscrivant sur le site "Je signe pour Zemmour": https://www.jesignepourzemmour.fr/