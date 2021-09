Montpellier - Flamenco : deux cours de danse dont un en journée avec Olga Márquez

Pour la saison 2021-2022 à la Maison pour Tous Voltaire de Montpellier (vec les précautions sanitaires de rigueur), le cours de flamenco du mercredi à 20 h est reconduit. Et pour les personnes plus disponibles en journée, un deuxième cours est ouvert le jeudi à 14 h. Il est possible de suivre indépendamment l’un des deux deux cours, ou les deux… Ces cours de danse flamenco sont dirigés par Olga Márquez et proposés par l'association Sentido Flamenco, pour les adultes et adolescents.



Olga Márquez, danseuse réputée qui est née et a vécu à Barcelone où elle a évolué au contact des plus grands, en plus de nombreux séjours en Andalousie, à Séville ou Jerez de la Frontera, est installée depuis trois ans dans l'Hérault. Après avoir dansé en Espagne bien sûr, mais aussi dans bien des pays comme le Japon, la Russie, la République Tchèque, la Grèce... Elle s'était installée en France en 2007, restant 11 années dans l'Ouest, à Nantes, où elle jouit d'une forte notoriété..



Amoureuse de la Méditerranée de ses racines, elle s'est installée dans l'Hérault au cours de l'été 2018. Ce qui n'a pas échappé à l'association Sentido Flamenco qui, avec elle, propose des cours à Sète et Montpellier, ainsi que des stages à la demande dans toute commune intéressée.



A Montpellier, pour cette rentrée 2021, les cours sont à nouveau accueillis à la Maison pour Tous Voltaire, square Jean-Monnet, avec cette année deux créneaux : le mercredi de 20 h à 21 h 15 et le jeudi de 14 h à 15 h 15.

Les aficionadas et aficionados sont attendus par cette bailaora dotée d'un don inné pour transmettre et partager sa passion pour la danse et la culture flamenca.



Renseignements : assosentidoflamenco@gmail.com ; Tel 06 10 12 81 07 ; www.olgamarquezmarquez.com ; Maison pour Tous Voltaire