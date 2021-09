Hérault - Une nouvelle campagne d'information pour une Justice plus accessible !

LANCEMENT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE DU MINISTERE DE LA JUSTICE : « LA JUSTICE DE PROXIMITE. AVEC VOUS AU QUOTIDIEN. »

Du 5 au 26 septembre 2021, le ministère de la Justice déploie une vaste campagne d’information sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer afin de faire connaître les outils et dispositifs permettant de rendre le service public de la Justice plus accessible et plus efficace pour tous.

Priorité d’Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, la justice de proximité a deux ambitions majeures :

Sur son volet pénal, de lutter contre la petite délinquance du quotidien en lui apportant une réponse rapide et systématique,

Sur son volet civil, de réduire les délais de jugement des affaires familiales comme les divorces, des tutelles et plus largement des litiges de la vie quotidienne.

Pour ce faire, des moyens sans précédents ont été mis en place : deux vagues inédites de 1 000 recrutements en moins d’un an, de nouveaux services sur le site internet Justice.fr, la présence de 2 000 Point-justice partout en France, et la création d’un numéro d’appel gratuit, le 3039.

La campagne ‘justice de proximité’ repose sur un dispositif multi-canal d’envergure, incluant un plan média TV, offline et online, une campagne de display et de vidéo online ainsi qu’un affichage sur le mobilier urbain.

Cette campagne d’information s’appuie sur un visuel utilisé dans la presse papier et en bannières sur internet, et sur 3 films originaux de 30 secondes. Réalisés par l’Agence Babel, ils illustrent l’apport concret de la Justice de proximité dans la résolution de situations liées aux irritants du quotidien, avec pour exemple l’accès à l’aide juridictionnelle, le paiement de la pension alimentaire et la lutte contre les incivilités.

La diffusion des spots débutera en TV (chaînes généralistes, TNT et thématiques) pour une durée de 3 semaines, le dimanche 5 septembre sur TF1 à 21h07 avant le film « Le grand bain ».