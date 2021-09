Sète - Rentrée à Sète : la Ville engagée pour le bien-être des élèves

Rentrée à Sète : la Ville engagée pour le bien-être des élèves

La vie a repris dans les établissements scolaires de Sète ce jeudi 2 septembre pour la rentrée des classes. Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation, et Blandine Authié, première adjointe au maire, ont fait la tournée de quelques écoles pour accompagner professeurs et élèves. L’occasion de constater le travail réalisé pour moderniser les équipements. C’est une priorité chaque année et elle se vérifie en 2021 par le budget engagé pour rénover les écoles et centres de loisirs : 670 000 euros.

On peut citer la rénovation de la cour de l’école Louis-Blanc, la réfection de la toiture et le remplacement du portail de l’école Louise-Michel, la reprise du préau de l’école Langevin, les travaux de mise en accessibilité de l’école Lakanal, l’installation d’alarmes anti-intrusions et de la climatisation dans au moins une grande salle de chaque école. Des aménagements d’envergure auxquels il faut ajouter les nombreux travaux de peinture, de nettoyage et de réparation du mobilier ou des plafonds. Des petits chantiers effectués en interne par le service logistique, intervention et manutention (SLIM) qui a réalisé près de 190 interventions dans les écoles cet été.

Si cette rentrée est encore marquée par la crise sanitaire - l’Éducation nationale a établi plusieurs niveaux allant du niveau 1 (vert) au niveau 4 (rouge) pour limiter la transmission du virus - les équipes sont au point tant sur l’accueil des enfants que le respect des gestes barrières. Désinfection des locaux, limitation du brassage, maintien des activités sportives, tout a été étudié. Une organisation qui devrait permettre, sauf dégradation de la situation sanitaire, de maintenir les classes de neige et classes à thème.

Cette année, 82 % des élèves en maternelle et 80 % des élèves en élémentaire ont été inscrits aux Accueils de loisir périscolaire. Des inscriptions que la Ville facilite désormais grâce à l’instauration toute récente d’une procédure annuelle et commune d’inscriptions aux ALP et ALSH. Une bonne nouvelle pour les parents. Pour encadrer au mieux les enfants, la Ville déploie 110 animateurs dans les ALP.

Les efforts de la Ville en faveur du bien-être des quelques 2650 écoliers sétois se traduiront aussi par la mise en place du programme national « Cité éducative », pour lequel la Ville a été retenue et qui vise à mieux accompagner les enfants dès 3 ans, et le déploiement de l’Agora des sports qui permettra de débloquer 480 heures de sport supplémentaires.