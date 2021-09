Toulouse - Airmob signe un accord avec Orange Wholesale France pour devenir Full MVNO

La société annonce le lancement d’une offre d’agrégation à destination des intégrateurs et opérateurs B2B qui pourront accéder à la 5G d’Orange. Ouverture des services prévue en décembre !

Airmob, un acteur dédié au B2B et spécialiste des connexions Internet 4G

Airmob est un MVNO établi en France depuis 5 ans et spécialisé sur le marché professionnel. La société a d’abord développé une offre originale de connexions Internet fixes adaptées aux réseaux privés et à l’Internet des objets. Elle a depuis élargi sa gamme d’offres à la téléphonie mobile et fixe, et aux solutions fibre optique.

OWF, partenaire clé pour accélérer dans la 5G

La 5G constitue une opportunité inédite d’accélération pour le marché des télécoms B2B. Cette innovation représente un progrès pour notre société, dans le quotidien des Français, pour notre compétitivité économique et dans l’enjeu majeur de la transition écologique.

Déjà plus de 500 communes sont couvertes par le réseau 5G d’Orange qui offre dès maintenant des débits 3 à 4 fois supérieurs au débit 4G. Orange a acquis le plus gros bloc de fréquences 3,5GHz afin de garantir la meilleure qualité de service à ses clients.

Une offre attendue par le marché

Airmob a créé une structure dédiée à ce projet, AIF, qui s'adressera à l’ensemble des intégrateurs et opérateurs de service. L’entreprise se positionne comme agrégateur de services, offrant des interfaces automatisées. Son offre se veut modulaire et ouverte.

AIF vise une ouverture de ses services en décembre 2021.

Arnaud Lecoeur, Directeur Général d’Airmob : « La 5G d’Orange offre une formidable occasion d’accélération pour Airmob. Cette nouvelle génération de réseau mobile apporte au marché professionnel des opportunités multiples. Airmob va continuer à innover dans les services et les usages. À l’image de l’offre 4G développée pour l’affichage dynamique et la vidéosurveillance, Airmob va développer de nouvelles offres spécialisées pour l’Internet des objets. »

Yannick Decaux, Directeur Commercial Opérateurs et Partenaires Mobiles d’Orange :

« Nous sommes ravis qu’Airmob ait choisi Orange pour les accompagner dans leur projet de Full MVNO en France. La stratégie Wholesale d’Orange est de mettre à disposition de ses partenaires MVNO le meilleur réseau mobile en France, la technologie 5G et l’accès à l’ensemble des services mobiles avancés. L’innovation est réellement une priorité pour nous car nous sommes convaincus que c’est un facteur de croissance essentiel pour nos partenaires »