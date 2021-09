Perpignan - louis Aliot, rend hommage à Renada Laura Portet

LOUIS ALIOT, maire de perpignan, rend hommage à RENADA LAURA PORTET

Louis Aliot, maire de Perpignan tient à rendre hommage à l’une des plus grandes écrivaines de langue catalane de notre beau pays, Mme Renada Laura Portet, qui nous a quitté hier à l’âge de 94 ans.

Son identité catalane aura guidé toutes ses activités intellectuelles : linguiste spécialisée en philologie romane (espagnol, catalan, occitan et portugais), romancière, poétesse, mais aussi traductrice. Elle figure dans 7 anthologies de littérature étrangère.

Son œuvre, très abondante, a été récompensée par de nombreux prix et distinctions, nous pouvons citer entre autres le prix Victor Català, le prix Méditerranée et la distinction la plus honorifique de Catalogne Sud, la Creu de Sant Jordi, qui lui a été remise à Barcelone.

Travailleuse acharnée, elle a publié plus de 70 ouvrages, nouvelles, œuvre théâtrale, essais, poèmes, traductions, romans dont « Rigaud, un peintre catalan à la Cour du Roi-Soleil », publié aux éditions Balzac et récompensé par le prix Méditerranée-Roussillon. Elle avait reçu le prix de la Ville de Perpignan en 1981 pour son travail sur les noms de lieu du Roussillon.

En 2016, dans le cadre de la Sant Jordi, la Ville avait organisé des conférences en sa présence à l’Hôtel Pams.

Après le départ récent d’Eliane Comelade, c’est une grande figure du pays Catalan qui disparaît à son tour, nous laissant une œuvre titanesque, résultat de toute une vie de travail et de défense de sa culture catalane.

Bibliographie non exhaustive

Duoda, comtessa de Barcelona, éd. Rafael Dalmau, 2008 (document). Rigaud, un peintre catalan à la Cour du Roi-Soleil, éd. Balzac, 2005. (document). Prix Méditerranée-Roussillon. Una dona t’escriu, éd. Trabucaire, 2004 (nouvelles). Prix Ramon Juncosa. El mirall de Duoda, comtessa de Barcelona, Duquessa de Septimània, éd. Université de Montpellier, 2003 (document). Rigau & Rigaud, el pintor i la rosa gratacul, éd. Destino, 2002 (biographie). Guillem de Cabestany o el Convidat imprevist, éd.

CeDACC (théâtre). El Cant de la Sibilla, éd. Roger de Belfort, 1994 (poèmes). Una ombra anomenada Oblit, éd. Columna, 1992 (poèmes). Jocs de convit, éd. Columna, 1991 (poèmes). Lettera amorosa, éd. Trabucaire, 1990 (nouvelles). L’escletxa, éd. El llamp, 1986 (roman). Castell negre, éd. Le Chiendent, 1981 (nouvelles). Prix Víctor Català, Barcelona.

En tant que traducteur :

El barber de Sevilla, de Beaumarchais, éd. Trabucaire, 1994 (théâtre). Château Noir, traduction du catalan de Castelll negre, éd. Le Chiendent, 1982 (nouvelles).

Filmographie :

Duoda, comtessa de Barcelona (Biblioteca de Catalunya, 2008) Lletres i memòria (AELC, 2010) Renada’song (1991) Veus poètiques de dones (2000) Rigaud (2004)

Photo ville de Perpignan