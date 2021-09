Toulouse - Irrijardin annonce la signature de son 5ème LBO

Le 1er juin dernier, Irrijardin a signé son 5ème LBO (Leveraged buy-out) marquant la sortie de ses partenaires investisseurs historiques.

Alors que depuis vingt ans ce sont les partenaires régionaux Grand Sud-Ouest Capital, IRDI Capital Investissement et Multicroissance qui accompagnaient Irrijardin dans son développement, il est temps pour le groupe de voler de ses propres ailes. Irrijardin annonce ainsi avoir orchestré son 5ème LBO le 1er juin 2021.

Cette opération permet aux membres du COMEX de participer au capital autour d’Yves Allibert, Président d’Irrijardin qui dispose désormais de plus de 80% du capital.

Basé à Noé en Haute-Garonne, le groupe Irrijardin vient d’ouvrir sa 120ème franchise. Après une croissance de +17% en 2020 malgré la crise, Irrijardin ambitionne d’atteindre un CA de 149 M€ cette année, soit +25 % par rapport à 2020.

« Je tiens tout particulièrement à remercier nos trois partenaires financiers régionaux historiques. Leur accompagnement dans la durée a permis de préparer progressivement la transmission de l’entreprise vers mon holding familiale tout en impliquant le top management du groupe. Cette nouvelle levée de fonds de plus de 18 M€ donne une nouvelle dimension à Irrijardin tout en facilitant la poursuite de son fort développement » déclare Yves Allibert, Président d’Irrijardin.

A propos d’Irrijardin

Irrijardin est devenu en quelques années le leader français de l’équipement pour la piscine, le spa et l’arrosage de jardin. La force du concept réside dans l’offre en magasin, avec un éventail de prix à la portée de tous les budgets, et une notion de service et de conseil soutenue par 30 ans de savoir-faire.

Créé en 1989 à Portet-sur-Garonne, Irrijardin développe des solutions d’arrosage à monter soi-même et déploie dans les années 1990 le concept sur le marché émergeant de la piscine, activité devenue aujourd’hui prédominante. Le spa est le troisième secteur d’activité porteur pour le Groupe.

La franchise Irrijardin connaît une croissance rapide avec une moyenne de 8 à 10 ouvertures par an.

Plus d’informations sur : http://groupe.irrijardin.fr/

A propos de Grand Sud-Ouest Capital :

GRAND SUD OUEST CAPITAL est une SA basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100 M€ pour 65 participations actives. GSO CAPITAL investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets ambitieux de développement et de transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France.

A propos d’IRDI Capital Investissement :

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). Avec 350 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.

A propos de Multicroissance :

Multicroissance est la société de Capital-Investissement de la Banque Populaire Occitane. Cette société a pour vocation d’accompagner en capital les entreprises du Sud-Ouest de la France en situation de développement et de transmission. Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité. À ce jour, les trois investisseurs de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 53 entreprises avec une approche d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets d’entreprise. Enfin, Multicroissance fait partie d’un grand groupe, celui de la BPCE, pour financer les projets les plus ambitieux, quelle que soit leur taille.