Europe - Afghanistan: débat sur la situation des droits des femmes dans le pays

La sous-commission des droits de l’homme et la commission des droits des femmes débattront lundi du traitement des femmes et des filles en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans.

Les députés de la sous-commission des droits de l’homme et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, en association avec la délégation du PE pour les relations avec l’Afghanistan, se pencheront sur la situation inquiétante des femmes et des filles dans le pays sous le régime des talibans.



Cet échange de vues s’ouvrira par une déclaration d’Andreas von Brandt, Ambassadeur et Chef de la délégation de l’UE en Afghanistan. Les députés débattront ensuite avec Shaharzad Akbar, présidente de la commission afghane indépendante des droits de l'homme (AIHRC), Guissou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits de l'homme (FIDH), Sahraa Karimi, réalisatrice afghane et présidente de l'Afghan Film Organization, ainsi qu’avec la Commission européenne.



Pendant le débat, les députés devraient appeler les États membres à coopérer afin de garantir à toute personne en danger un passage sûr en dehors du pays et à soutenir la sécurité et le bien-être des femmes et des filles en Afghanistan.



DATE: lundi 6 septembre de 14h45 à 16h15 (CEST)

LIEU: Bruxelles, Parlement européen, bâtiment SPAAK, salle 3C50 et à distance