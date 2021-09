Occitanie - Avec « Proxivaccin Etudiant.es», l'Occitanie facilite la vaccination des étudiant.e.s

Avec « Proxivaccin Etudiant.es», l'Occitanie facilite la vaccination des étudiant.e.s

Depuis le début de la crise sanitaire, l'Occitanie se mobilise pour lutter contre la propagation du virus et protéger ses habitants. Après Proxitest, dispositif de test itinérant, Proxivaccin, camion de vaccination mobile dans les territoires isolés, et cet été Proxivaccin campings, permettant la vaccination des touristes, saisonniers et habitants du littoral, la Région Occitanie, l'Agence Régionale de Santé et la Croix-Rouge Française lancent en collaboration avec le Rectorat de la région académique Occitanie, une campagne de vaccination itinérante auprès des étudiants. L'opération « Proxivaccin Etudiant.es » débute aujourd'hui, jeudi 2 septembre, dans les cités universitaires de Montpellier et à l'université de Nîmes.

Les indicateurs sanitaires actuels restent marqués par une circulation encore active du variant delta. Pour éviter de nouvelles contaminations en cette période de rentrée, l'appel à la vaccination est lancé à tous les habitants et particulièrement aux jeunes qui ont été les plus touchés par la nouvelle vague du variant delta.

Pour faciliter les démarches de vaccination des étudiants, les partenaires régionaux sont mobilisés pour déployer tout au long de la rentrée des dispositifs ciblés, au plus près de leurs lieux de vie. Plusieurs opérations de vaccination seront ainsi organisées notamment à proximité des résidences et restaurants universitaires gérés par les CROUS et dans les villes universitaires d'équilibre, afin d'apporter une solution de proximité pour se faire vacciner dès maintenant.

Acteurs de ces opérations de vaccination, les équipes de la Croix-Rouge Française sont déployées sur chaque site durant une ou plusieurs journées. La vaccination est possible pour tous les étudiant.e.s qu'il s'agisse de la première ou de la seconde injection. Ces opérations de vaccination sont réalisées avec des vaccins à ARN messager (Moderna ou Pfizer)

« La vaccination est la seule solution face à l'épidémie. La recrudescence des cas et des hospitalisations appelle à un strict respect des gestes barrières et à la mobilisation de tous pour sensibiliser et faciliter la vaccination des habitants. Dès le mois de juillet, nous avons travaillé avec les Rectorats et l'Agence Régional de la Santé pour permettre aux jeunes de se faire vacciner sans les freins de la prise de rendez-vous et de la distance. Grâce à ce partenariat et à l'appui de la Croix Rouge, partenaire indispensable, plus de 20 000 habitants ont pu être vaccinés, dans les secteurs ruraux dépourvus de centre de vaccination, dans les campings pendant la saison estivale... Aujourd'hui, dans les universités, comme dans les lycées, nous proposons dès la rentrée scolaire, des opérations de vaccination à proximité des lieux d'études. Dans cette course contre la montre que nous avons engagée contre le virus, nous apportons une nouvelle fois la preuve que les collectivités et acteurs locaux peuvent agir de manière coordonnée avec efficacité et en proximité. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et des équipes mobilisées depuis des mois pour la réussite de cette opération » a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Pierre Ricordeau, Directeur Général de l'ARS Occitanie précise pour sa part que « cet été a rappelé à tous la gravité de la situation épidémique. La solution pour se protéger, c'est la vaccination. Dans chaque territoire, de nombreux acteurs sont mobilisés pour accélérer la vaccination : grâce à eux, plus de 7,8 millions d'injections de vaccins ont déjà été réalisées en Occitanie et plus de 3,5 millions d'Occitans sont déjà complètement vaccinés. L'Agence régionale de santé salue cet engagement fort des professionnels de la santé, du secteur médico-social, et des collectivités qui apportent tout leur appui à cette campagne, aux côtés des services de l'Etat. L'enjeu de la proximité invite à poursuivre toutes les initiatives qui vont davantage encore vers nos concitoyens là où ils vivent. C'est tout l'intérêt de ce dispositif itinérant destiné aux étudiants, qui complète et renforce les dispositifs de vaccination en Occitanie. »

« La Croix Rouge française poursuit son engagement auprès des publics d'Occitanie et s'associe à nouveau à la Région et à l'ARS Occitanie pour aller vers les étudiants qui ne sont pas encore vaccinés dans leurs lieux de résidence, de restauration et d'études. Réactivité et adaptabilité sont au cœur de nos préoccupations afin de proposer des dispositifs toujours plus efficaces et au service des enjeux de santé publique et de protection des populations. », a indiqué Clément Marragou, président de la Délégation territoriale de l'Hérault.

« La reprise de la vie étudiante et l'accueil 100% en présentiel sont des objectifs majeurs poursuivis durant toute la préparation de cette rentrée universitaire. La vaccination est la clé pour permettre la reprise de ces activités et lutter efficacement contre la COVID-19. Cette opération qui offre aux étudiants une solution de vaccination au plus près de leur lieu de vie et d'études s'inscrit pleinement dans la stratégie déployée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour inciter les étudiants à se faire vacciner et faciliter cette démarche. Elle illustre la mobilisation commune et coordonnée de l'ensemble des acteurs (ministères, collectivités, établissements, CROUS et associations) qui est à l'œuvre en Occitanie depuis le début cette crise sanitaire. » a déclaré Sophie Béjean, Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l'académie de Montpellier, Chancelière des universités.

L'agenda « Proxivaccin Etudiant.es»

Les premières opérations « Proxivaccin Etudiant.es» se dérouleront :

- à MONTPELLIER :

> vendredi 3 septembre de 12h à 19h : salle de conférence de la cité universitaire Colombière

> lundi 6 septembre de 12h à 19h : Le Salon, cité universitaire Triolet

> mardi 7 septembre de 12 à 19h : Le Barnum, cité universitaire Boutonnet

> mercredi 8 septembre de 12h à 19h : Salle polyvalente, cité universitaire Vert-Bois

> jeudi 9 septembre de 12h à 19h : Salle polyvalente, cité universitaire Voie Domitienne

- à NIMES : Campus Vauban de 9h à 17h

> Le jeudi 2 septembre

> Le lundi 6 septembre

> Le mardi 7 septembre

> Le mercredi 8 septembre

> Le jeudi 9 septembre

> Le vendredi 10 septembre

Les prochaines opérations en préparation seront détaillées très prochainement sur les sites de la Région et de l'ARS Occitanie. Elles seront également annoncées sur chacun des campus concernés.