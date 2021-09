Castelnau-le-Lez - Bonne rentrée aux enfants et aux enseignants de Castelnau-le-Lez !

Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez et Isabelle Seran, Adjointe déléguée à l’éducation, se sont rendus ce jour dans les écoles de la Ville de Castelnau-le-Lez.

Pour cette rentrée 2021, plusieurs évolutions à souligner. Récapitulatif à l’aube d’une nouvelle année scolaire dans les écoles castelnauviennes.

Effectifs en augmentation, deux classes supplémentaires

Castelnau-le-Lez comptera à la rentrée 2010 élèves (785 en maternelle et 1225 en élémentaire) portant la moyenne à 28 élèves par classe en maternelle et 27 en élémentaire. Cela représente une augmentation de 58 élèves par rapport à 2020.

Pour faire face à cette augmentation des effectifs, l’Education Nationale a décidé l’ouverture de deux nouvelles classes : une classe de maternelle à Vert Parc et une classe d’élémentaire à Saint-Exupéry.

Par ailleurs, Deux nouvelles directrices prennent leurs fonctions dans les écoles castelnauviennes : Charline COCHET à l’école Madiba et Julie ESTRADE à Mario Roustan.

Strict respect du protocole sanitaire

Comme l’an dernier, les protocoles de nettoyage sont renforcés dans les écoles et restaurants scolaires.

La gratuité de l’enseignement assurée

La commune verse aux écoles une dotation de 38 € par élève de classe maternelle et 53 € par élève de classe élémentaire. La dotation allouée aux sorties et voyages scolaires (classes découverte) s’élève à 40 000 €, répartie entre les trois écoles élémentaires de la ville.

Cette dotation annuelle assure la gratuité totale des fournitures scolaires et limite le coût des classes découvertes pour les familles. Elle permet aux enseignants de choisir le matériel pédagogique en fonction des élèves accueillis et de leurs orientations pédagogiques.

Castelnau-le-Lez contribue au fonctionnement des écoles

La Ville de Castelnau-le-Lez prend finance et gère l’équipement, l’entretien et le renouvellement des bâtiments et du mobilier scolaires. Les Agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM), agents d’entretien et animateurs périscolaires sont employés par la commune.