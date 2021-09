Montpellier - Abracadabra ! Et la députée disparaîtra !

Quelle ne fût pas ma surprise quand une de mes collaboratrices m’a avertie que j’avais été la seule à être coupée au montage de la vidéo de la cérémonie du 77ème anniversaire de la libération de Montpellier, au moment du dépôt de gerbe, publiée sur la page Facebook de la ville. (Vidéo entière https://fb.watch/7LnHH0ffue/ dépôt de gerbe à partir de 35:30)

D’abord incrédule, j’ai visionné ladite vidéo et je me suis rendue compte que c’était effectivement le cas. Et pourtant j’étais bien là ! https://www.facebook.com/179920459174029/posts/1206022626563802/?sfnsn=scwspmo

Comme beaucoup le savent, je ne cours pas après les plateaux TV et les journaux, cependant, éclipser volontairement d’une cérémonie officielle une députée de la nation interroge forcément.

Je pensais révolu le temps où dans certains régimes, des personnes disparaissaient des photos ou des livres… J’espère que cela ne donne pas le ton des campagnes diverses et variées à venir, ce que je n’ose imaginer et que cette « erreur » ne se reproduira pas.

Muriel Ressiguier,

Députée de la 2ème circonscription de l’Hérault.