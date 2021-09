Hérault - Primaire des écologistes : 2022, l'écologie présidente avec Yannick Jadot !

Primaire des écologistes : 2022, l’écologie présidente avec Yannick Jadot !

À Montpellier comme dans d’autres villes du Languedoc-Roussillon, pour faire gagner l’écologie, nous soutenons la candidature de Yannick Jadot pour 2022.

Militant-es et élu-es écologistes de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et du Gard, nous faisons le choix de soutenir Yannick Jadot à la primaire écologiste. Pour toutes celles et ceux qui à gauche ne se résignent pas à un scénario déjà écrit, Yannick Jadot porte l’espoir d’une victoire de l’écologie.

S’assurer d’avoir un bulletin vert à glisser dans l’urne en avril 2022, ça se décide dès aujourd’hui et avant le 12 septembre : soyons très nombreux et nombreuses à nous inscrire sur https://lesecologistes.fr/ pour voter Yannick Jadot !

Le nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sonne comme un ultime avertissement. Le monde est entré dans le temps des catastrophes à répétition. Et plus besoin, pour les imaginer, de mobiliser des exemples lointains : notre territoire éprouve déjà les premiers chocs. Beaucoup de temps a été perdu, il n'est plus tolérable d'en perdre davantage. En France, nous devons faire de l’élection présidentielle le moment du passage à l’action : l’urgence est absolue et seuls les écologistes montrent la volonté d’aller au bout des transformations nécessaires.

D’abord militant altermondialiste puis activiste chez Greenpeace et enfin député européen : depuis une vingtaine d’années, Yannick Jadot s’engage avec pugnacité dans de nombreux combats écologistes et humanistes. Il s’est élevé contre les OGM, la déforestation ou les accords internationaux de libre-échange (Tafta, Ceta, Mercosur). C’est un infatigable défenseur de la justice climatique et de l’ajustement carbone aux frontières, des énergies renouvelables, de l’agriculture paysanne ainsi que des droits de la communauté LGBTQI encore persécutée dans certains États au sein de l’Union Européenne.

Yannick Jadot a toujours su faire le lien entre l'action européenne ou internationale et les combats locaux. En affirmant que l’écologie politique est à la fois une grande promesse sociale et une promesse économique, Yannick Jadot porte des solutions à la fois globales et locales, pour l’emploi, pour la sécurité, la santé et le bien-être de toutes et tous.

Il a l’ambition de faire de l’écologie une réponse sociale et populaire aux crises que nous traversons. Il a les qualités nécessaires pour rassembler les Françaises et les Français autour d’un projet de société désirable et devenir ainsi le premier président écologiste de la République française.

Pour participer à la primaire des écologistes, c’est ici : lesecologistes.fr

Vous avez jusqu’au 12 septembre pour vous inscrire. La primaire des écologistes est ouverte à toutes

et tous dès l’âge de 16 ans.

Pour soutenir la candidature de Yannick Jadot, rendez-vous sur 2022lecologie.fr/soutenir

Retrouvez cette tribune en ligne sur https://www.2022lecologie.fr/montpellier

Signataires : Thierry Antoine (conseiller municipal de Béziers), Galla Bridier, Odile de Charentenay, Sébastien Cristol (conseiller départemental de Montpellier 5), Daniel Dedies (conseiller départemental de l'Aude), Sandrine Deveze, Rachid El Moudden (conseiller départemental de Montpellier 1), Pascal Forbin, Danièle Gardes, Saïd Haddadi, Mariette Gerber (adjointe au Maire de Treilles - 11), Yann Geshors, Cindy Gomez, Bertrand Helle, Stéphane Jouault (adjoint au Maire de Montpellier), Christelle Laborde, Mustapha Laoukiri (adjoint au Maire de Montpellier), Henri Le Goff, Jean-Baptiste Llati, Coralie Mantion (VP de la Métropole de Montpellier), Patrick Marcotte (conseiller municipal de Saint-Hippolyte - 66), Jacqueline Markovic (conseillère départementale de Montpellier Castelnau-le-Lez), Marie Massart (adjointe au Maire de Montpellier), Mélinda Meghoufel, Béatrice Michel, Mathieu Michel, Alain Mora, Marie-Claude Pigouche, Aline Piteux, Jean-Claude Pons (Maire de Luc-sur-Aude), Joël Poinsot, Hassan Quarouch, Manu Reynaud (adjoint au Maire de Montpellier), Vincent Rivet-Martel (Cap Écologie Occitanie), Roger Vernassal, Véronique Vinet, Jacky Weil […]