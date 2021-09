Mèze - Réouverture de « Babillages » , le Lieu d'Accueil Enfants-Parents : lundi 6 septembre

Réouverture de « Babillages » , le Lieu d’Accueil Enfants-Parents : lundi 6 septembre

Bonne nouvelle, cet espace gratuit dédié à la Petite Enfance rouvrira ses portes ce lundi 6 septembre.

Dans les locaux de la crèche familiale, au Jardin André Montet, tous les lundis après-midi de 14h à 18h, et, dans les locaux de l’ALP Germaine Coty rue Guy Soulé tous les mercredis matin entre 8h30 et 12h30, hors vacances scolaires, deux professionnelles de la petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants et une psychologue, accueillent les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leur papa ou maman, et les futurs parents, habitant Mèze.

C’est un lieu de rencontre, de parole, d’écoute, une parenthèse ludique et conviviale.

Les enfants trouvent des jeux et des jouets adaptés à leur âge, ainsi que des camarades avec qui les partager en toute sécurité, sous le regard de leur parent.

Et les parents peuvent échanger avec les accueillantes et d’autres parents, partageant leurs questionnements ou leurs bonnes idées.

Aucune réservation n’est nécessaire, aucune durée de présence n’est imposée.

Pour toute information relative au fonctionnement de ce service il suffit de se rendre sur place dans les locaux du Service d’Accueil Familial « les Petits Thau » Jardin André Montet, rue Privat le lundi après-midi, ou dans les locaux de l’ALP Germaine Coty, rue Guy Soulé le mercredi matin.

Dans le contexte sanitaire actuel, les gestes barrières seront scrupuleusement observés, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes.

Renseignements au CCAS : 04 67 43 60 67 – babillages@ccas-ville-meze.fr.

Dans le cadre du fonctionnement de ce Service, le C.C.A.S de la Ville de Mèze bénéficie du soutien du Conseil Départemental de l’Hérault et de la CAF de l’Hérault.