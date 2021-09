Occitanie - Avec la gratuité des transports scolaires pour tous, l'Occitanie est plus que jamais la Région du pouvoir d'achat ! 

- Rentrée 2021-2022 -

Carole Delga : « Avec la gratuité des transports scolaires pour tous, l'Occitanie est plus que jamais la Région du pouvoir d'achat ! »



La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, a présenté ce matin à l'occasion d'une conférence de presse, l'action de la Région pour une rentrée placée sous le signe de la sécurité sanitaire et du pouvoir d'achat. Installation de capteurs de CO2 dans les lycées, sensibilisation et accompagnement des lycéens à la vaccination, mais aussi bons plans Carte Jeune et gratuité des transports scolaires... La Région met tout en œuvre pour offrir à ses jeunes et à leurs famille les moyens de débuter sereinement cette nouvelle année scolaire.

La présidente de Région est tout d'abord revenue sur le contexte sanitaire actuel et sur le dispositif déployé par la Région pour assurer la sécurité sanitaire des lycéens :

« Dans le contexte que nous connaissons, la priorité est d'offrir à nos élèves des conditions d'une rentrée sereine et en toute sécurité. C'est pourquoi dès septembre, tous nos établissements seront équipés de capteurs permettant de mesurer la qualité de l'air et de prendre les mesures correctives nécessaires si besoin. La vaccination a aujourd'hui fait ses preuves. C'est pourquoi je souhaite que la Région puisse sensibiliser et accompagner la vaccination pour les lycéens, via la mise à disposition de locaux pour l'installation de centres de vaccinations éphémères ou en organisant le transport des élèves vers des centres de vaccination situés à proximité ».

Carole Delga a également évoqué une des priorités affichées de cette rentrée : le pouvoir d'achat :

« Dans cette période exceptionnelle, nous poursuivons nos efforts pour soutenir le pouvoir d'achat des jeunes et de leur famille avec cette année une nouveauté de poids : la gratuité des transports scolaires pour tous, de la maternelle au lycée, une première en France ! Avec la gratuité des manuels scolaires et du premier équipement pro, loRdi, et l'ensemble des avantages compris dans la Carte Jeune qui représentent désormais 500€ d'économies en moyenne, l'Occitanie est plus que jamais la Région du pouvoir d'achat ! ».

A l'occasion de cette conférence de presse, la présidente de Région a également rappelé la nécessité de revenir aux fondements de l'école républicaine :

« Il est primordial de garantir à tous les mêmes chances de réussite, partout et pour tous. Cela passe par la lutte contre le décrochage scolaire avec l'ouverture de 4 nouvelles Écoles de la 2ème chance. Cela passe également par la préparation aux métiers de demain, avec la création de 10 écoles de la transition écologique (Être) d'ici 5 ans. Cela passe enfin par des conditions d'études optimales, la construction et la rénovation des lycées, le passage à 75% de produits bio dans les cantines sans surcoûts... C'est cela réaliser la promesse républicaine ».

Crédit photo : Romain Saada - Région Occitanie