Haute-Garonne - Découvrez 3 activités physiques pour une rentrée réussie.

3 activités idéales pour se défouler, se renforcer, se gainer :

Stretch Flow® : Une activité physique douce qui consiste à effectuer différents types d'étirements enchaînés par une chorégraphie de mouvements fluides calée sur un rythme musical. Le but étant d'agir sur l'ensemble du corps pour apporter de la souplesse, de la fluidité, de la coordination, de la relaxation et des bénéfices psychiques.

Fighting Ball® : Du sport effectué en binôme avec un swiss ball avec des mouvements d'arts martiaux et de fitness. Ludique, efficace pour améliorer son cardio, se renforcer les muscles, développer la force, la précision, la vitesse, la coordination, l'endurance, se défouler, se déstresser... mais aussi pour la perte de poids !

Postural Ball® : Une activité "Sport Santé – Bien être" en contact permanent avec un gros ballon. Un déroulement de séance fractionnée construit sur l'alternance de postures statiques, d'étirements passifs et de relaxation avec une codification précise et 3 principes fondamentaux. Une solution idéale pour améliorer la posture, se gainer, libérer les tensions et relaxer le corps et l'esprit.

Ecole Nadine Garcia

https://www.ecolenadinegarcia.fr/