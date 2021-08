Sète - Les cours d'initiation à l'informatique reprendront à compter du 1er septembre

Illectronisme : Reprise des cours d’informatique

Les cours d’initiation à l’informatique, qui ont remporté un franc succès depuis leur lancement en 2019, reprendront à compter du 1er septembre. Ces ateliers, gratuits et destinés aux débutants, se dérouleront au sein de la MVA (maison de la vie associative) située au 11 rue du Moulin à vent, au Château-Vert.

Depuis deux ans, plus d’une centaine de seniors et débutants ont pu découvrir les bases de l’informatique grâce à ces cours. La municipalité proposera donc des ateliers tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, à l’exception des lundis après-midi, mercredis matin et vendredis matin. Côté inscriptions, les élèves sont invités à contacter le professeur (numéro ci-dessous) afin de s’inscrire pour des session d’une semaine.

Dans un monde où l’informatique est partout et dans lequel un grand nombre de démarches administratives s’effectuent en ligne, les cours d’informatique sont un atout essentiel pour celles et ceux désirant comprendre et maîtriser le fonctionnement de cet outil.

Inscriptions et renseignements au : 07 85 55 38 03 ou 04 67 51 50 82