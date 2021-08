Frontignan - Une journée des associations pour aller de l'avant

Une journée des associations pour aller de l’avant.

Annulée l’année dernière pour cause de Covid-19, la journée des associations fait son grand retour en cette rentrée 2021/2022. Près de 120 associations seront présentes ce dimanche 5 septembre dès 10h, sur le plan du bassin et dans la salle de l’aire, pour répondre aux questions du public, faciliter les inscriptions, proposer des démonstrations. Un vrai temps fort pour rappeler le partenariat étroit qui unit la Ville et les associations.

Frontignan la Peyrade accueille un grand nombre d’associations dans tous les domaines, témoin de l’engagement et du dynamisme des bénévoles qui les animent au quotidien. Toujours à leurs côtés, la Ville soutient cette richesse et cette diversité associative en mettant à leur disposition ses locaux et équipements. Elle apporte aussi une aide logistique et matérielle indispensable au bon déroulement des activités courantes, comme des petites ou grandes manifestations organisées par les associations tout au long de l’année. La Ville leur attribue également un financement transparent et équitable, qui peut être renforcé par la signature de contrats d’objectifs, amenés à se développer. En 2021, il s’élève à 508 739€

Avec près de 350 associations recensées sur le territoire de la commune en 2021, le rendez-vous de ce dimanche 5 septembre permettra de constater le dynamisme et la richesse de la vie associative qui contribue, tout au long de l’année, à tisser le lien social de la ville, tout particulièrement en cette période de crise sanitaire. Une vitalité que les Frontignanais.es pourront (re)découvrir cette année où près de 120 associations seront présentes. Un monde associatif qui rassemble environ un tiers des habitant.e.s et participe à la vie de la cité d’une manière indispensable.

Cette journée révèle une fois de plus l’énergie de tou.te.s les bénévoles, qu’ils/elles soient impliqué.e.s dans les manifestations festives, culturelles, solidaires et sportives de la ville, mais également l’éducation, la santé, la solidarité, la protection environnementale, l’économie, le commerce ou encore la patrimoine, qui font de Frontignan la Peyrade un modèle du vivre ensemble.

La Ville présentera à cette occasion la nouvelle édition 2021-2022 du guide des associations, véritable sésame pour une vie associative à Frontignan la Peyrade.

Pour respecter la règlementation en vigueur, le port du masque sera obligatoire sur le site (comme sur l’ensemble du territoire), et un pass sanitaire sera exigé à l’entrée.

Journée des associations