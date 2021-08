Haute-Garonne - Fibre Optique en Haute-Garonne : 12 permanences en septembre 2021

Toulouse, le 27 août 2021 – Les équipes de Fibre 31 et ses sous-traitants déploient le réseau fibre en Haute-Garonne1, sous l’égide du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique. Suite à l’ouverture à la commercialisation de nouvelles prises en septembre 2021, Fibre 31 propose aux habitants et professionnels des communes concernées d’assister à 12 permanences, en présence des fournisseurs d’accès à Internet.

L’entrée est libre, dans le respect des gestes barrières et du protocole en vigueur (ex : pass sanitaire exigé…). À ce jour, plus de 100 000 prises de fibre optique sont d’ores et déjà ouvertes à l’abonnement en Haute-Garonne.

Les nouvelles communes éligibles en partie à la fibre

Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte chargé du déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne a confié à Fibre 31 la construction et le déploiement du réseau qui sera achevé en 2022.

La fibre optique apporte de très nombreux avantages (un débit ultra rapide, des connexions simultanées sur plusieurs supports, la TV Haute-Définition…). Afin de présenter aux habitants et professionnels Hauts-Garonnais tous les avantages du Très Haut Débit et les modalités de raccordement à la Fibre Optique, 12 permanences sont organisées en septembre à :

– Mercredi 8 septembre – 16h à 20h – Salle des fêtes Saint-Lys – Jeudi 9 septembre – 16h à 20h – Halle de Saint Lys – en présence de Victor Denouvion, président du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, à partir de 18h00*

*Victor Denouvion, président du syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, sera présent à Saint-Lys le jeudi 9 septembre à 18h00. L’occasion pour lui d’aller à la rencontre des habitants et de préciser :« Ces permanences sont importantes afin de renforcer la pédagogie sur le déploiement de la fibre optique auprès des habitants, et pour suivre les efforts engagés sur le développement des usages et les services numériques, afin que la transition numérique bénéficie à tous les citoyens, quels que soient leurs lieux de résidence, leur âge ou leur situation sociale. La Haute-Garonne est l’un des départements français où la commercialisation est la plus dynamique (au 6° rang sur les 20 réseaux publics) et le premier réseau d’Occitanie. L’arrivée de la fibre optique représente un enjeu majeur pour l’emploi dans les territoires périurbains et ruraux, ainsi que pour une meilleure répartition de l’activité économique. Elle participe également à l’essor de nouvelles pratiques telles que le télétravail, le coworking, ou la télémédecine. Par ailleurs, elle permet le maintien de services publics essentiels, avec la dématérialisation des procédures et les services à distance.»

Les équipes de Fibre 31 et les fournisseurs d’accès à Internet seront présents pour répondre à toutes les questions. Les habitants pourront même à ces occasions choisir une date de rendez-vous pour raccorder leur logement à la fibre optique !

Après avoir vérifié son appartenance à la zone technique concernée sur hautegaronnenumerique.fr l’usager doit tester son éligibilité sur fibre31.fr

Si vous êtes éligible, vous pourrez prendre contact avec le fournisseur d’accès à Internet2 de votre choix et souscrire un abonnement. C’est le fournisseur d’accès à Internet qui procédera au raccordement du logement en tirant la fibre optique depuis un boitier situé dans la rue. Si vous n’êtes pas encore éligible, il vous faudra patienter quelques semaines : en effet, en application des réglementations, une zone technique est ouverte aux premiers abonnements alors que la construction du réseau se poursuit parallèlement à l’ouverture commerciale.

Vous trouverez toutes les informations sur les modalités de raccordement à la fibre sur le site Internet de Fibre 31, sur la page « Mon Raccordement » https://www.fibre31.fr/mon-raccordement/

Si vous n’êtes pas encore éligible, vous pouvez consulter la carte de déploiement sur le site Internet de Haute -Garonne Numérique https://hautegaronnenumerique.fr/

Le réseau est également accessible aux professionnels. Artisan, professions libérales, PME ou grande entreprise, les fournisseurs d’accès à Internet pourront vous proposer des offres adaptées à vos besoins quotidiens. Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page « professionnels » sur https://www.fibre31.fr/la-fibre-pour-les-entreprises/

100 % de la Haute-Garonne fibrée d’ici 2022 : plus de 100 000 prises de fibre optique ouvertes à l’abonnement

À ce jour, plus de 100 000 prises de fibre optique sont déjà déployées et ouvertes à l’abonnement en Haute-Garonne. Cette étape confirme un rythme soutenu, qui permettra d’arriver à l’objectif de déploiement, soit 278 000 prises d’ici fin 2022.

Depuis le début de la commercialisation du réseau, en novembre 2019, 25 000 abonnements ont été contractualisés auprès d’un fournisseur d’accès internet. La Haute-Garonne est l’un département français où la commercialisation est la plus dynamique.

Le plan départemental de déploiement de la fibre optique représente un investissement total de 533 M€ dont 31 M€ de financements publics. L’investissement du Conseil départemental s’élève à 16 M€.

Le déploiement du Très Haut Débit sur les territoires périurbains, ruraux et de montagne est, pour le Conseil départemental de la Haute- Garonne, une priorité afin de lutter contre la fracture territoriale d’accès au numérique.

L’arrivée de la fibre optique représente par ailleurs un enjeu majeur pour l’emploi dans les territoires périurbains et ruraux et ainsi pour une meilleure répartition de l’activité économique, aujourd’hui concentrée sur l’agglomération toulousaine. Elle participe également à l’essor de nouvelles pratiques telles que le télétravail, le coworking et le développement des tiers -lieux. La crise sanitaire et la période de confinement ont démontré toute l’importance de ces nouveaux usages numériques qui sont sources de changements majeurs dans notre société.

Un chantier majeur pour la Haute-Garonne

Ce sont plus de 400 personnes qui œuvrent quotidiennement sur le terrain. Et Haute-Garonne Numérique a souhaité que 15% du chantier soit affecté à des personnes en insertion au sein des différents sous-traitants mobilisés.

À noter que parmi les 60 entreprises référencées, plus de la moitié ont leur siège social en Haute-Garonne. Fibre 31 et Fibre 31 Déploiement emploient de leur côté environ 40 personnes.

1.Hors zone AMII – Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement où le déploiement est assuré par les opérateurs privés).

2.Le réseau fibre optique construit par Fibre 31 est ouvert à tous les fournisseurs d’accès à Internet sans exception. Ceux-ci doivent installer leurs équipements sur le réseau de Fibre 31 afin de pouvoir proposer des offres. Il arrive que certains opérateurs n’aient pas terminé l’installation de leurs équipements au moment de l’ouverture commerciale. Il faudra un peu de patience avant de souscrire un abonnement auprès de l’opérateur en question, ou choisir un autre opérateur déjà implanté.

3.Fiber To The Home ou Fibre optique jusqu’au domicile