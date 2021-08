Hérault - Pass sanitaire - Les restaurants de Balaruc s'unissent !

Face à la situation économique et sanitaire, certains d'entre eux tentent de trouver des solutions afin de rassurer leurs clients et visteurs de passage quand à mise en vigueur du Pass Sanitaire.

"Nous entendons souvent des visiteurs demander si ils peuvent entrer dans les commerces sans Pass Sanitaire…ils sont un peu perdus dans la pratique du Pass"

Dans cette ambiance pesante et riche de confusion 2 restaurants ont pris l'initiative d'installer une tente de dépistage Covid-19 : "nous préférons trouver des solutions plutôt que de se résigner et fermer les portes de nos établissements qui se vident chaque jour un peu plus!"

Le stand est installé sur le parking de Planet'Indigo de Balaruc.

Accessible à tous et gratuit, il profite ainsi à l'ensemble des commerces et restaurants du secteur du Lundi au Samedi de 11h à 18h.