Hérault - Sécheresse : Le risque d'incendie est très élevé dans l'Hérault !

Sécheresse : Le risque d'incendie est très élevé dans l'Hérault

Nous sommes actuellement en vigilance orange aux feux de forêt : soyons prudents !

Les zones les plus concernées par les sinistres sont le Minervois et le Saint-Chinianais, mais aussi la plaine viticole et le Littoral

Les consignes : ne pas jeter de mégot par la fenêtre de son véhicule, ne pas réaliser de barbecue en dehors des zones prévues à cet effet, même si l’on se trouve à côté d’une rivière

Il en est de même en ce qui concerne les travaux agricoles qui peuvent générer des étincelles

Photo d'illustration