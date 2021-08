Hérault - Évincer les élèves non vaccinés, les renvoyer devant leur écran ?

Évincer les élèves non vaccinés, les renvoyer devant leur écran ?

1800 postes supprimés dans les collèges et lycées, fermetures de classes dans les écoles !

Non, cette rentrée n'a rien de « normal » !

A quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre Blanquer en annonce les conditions inacceptables :

éviction des élèves non vaccinés en collège et lycée au premier cas de Covid

fermeture de classe dans les écoles en cas de Covid mais également si l'enseignant n'est pas remplacé afin de ne pas mélanger les élèves

enseignement à distance pour tous ceux qui seront renvoyés chez eux

aucun recrutement d'enseignants sous statut

aucun investissement pour équiper les classes en purificateurs et capteurs de CO2

déploiement de centres de vaccination aux abords des établissements et organisation de « sorties scolaires » pour y emmener les non vaccinés

atteinte à l'autorité parentale conjointe puisqu'un seul accord parental est requis pour effectuer cette vaccination

Comme l'an dernier, et depuis le début de l'épidémie, le principe même de l'obligation scolaire s'imposant à tous est remis en cause avec le recours systématique à l'enseignement à distance, dont chacun, parent, élève, enseignant, a pu constater les effets délétères : creusement des inégalités, décrochage et retard scolaire, perte de repères et de socialisation, détresse psychologique et troubles du comportement, dysfonctionnements des serveurs...

Certains parents veulent faire vacciner leur enfant. C’est leur droit. D’autres sont inquiets pour des raisons qui leur appartiennent[1].

Mais n’est-ce pas le manque de moyen toujours plus pesant, les économies partout au détriment de la qualité de l’enseignement qui sont en cause dans chaque rassemblement, chaque délégation au rectorat depuis des années?

Et il faudrait faire le tri des élèves pour renvoyer certains en distanciel ? Qui peut accepter cela ?

C’est la construction d’écoles, l’ouverture de classes en masse et le recrutement des enseignants qui est à l’ordre du jour, pas le renvoi des élèves chez eux !

Le CLRR éducation réunit mardi apporte donc tout son soutien à l'initiative des parents d'élèves de se rassembler devant le rectorat lundi 30 août à 14h et à leur demande d'audience auprès de la rectrice pour exiger l’accès de tous les enfants sans aucune distinction à l'éducation dans leur classe, des créations de postes et tous les investissements matériels nécessaires pour garantir cet accès .

[1] Notons d’ailleurs que même le très modéré représentant de la FCPE Rodrigo Arenas explique : « Le vaccin n'offre pas un passeport d'immunité et, objectivement, aucun enfant n'est en Covid long (...) Les vrais mesures nécessaires ne sont pas mises en œuvre par l'exécutif (...) le recrutement massif d'enseignants que nous demandons depuis plusieurs années permettrait d'organiser les classes en petits effectifs et de gérer au mieux la distanciation physique.»