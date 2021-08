Europe - L'armée de l'air et de l'espace s'associe a Rugbyrama et Midi-Olympique pour attirer les futurs aviateurs

L’ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE S’ASSOCIE A RUGBYRAMA ET MIDI OLYMPIQUE POUR ATTIRER DE FUTURS AVIATEURS

Pour son nouveau temps fort de communication de recrutement, l’armée de l’Air et de l’Espace lance un double partenariat sous le signe du sport : une évidence pour capter les futurs Aviateurs.

Objectif : promouvoir les métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace auprès d’un nouveau public, amateur de sport et partageant les mêmes valeurs d’engagement, de respect et de solidarité, chères à la communauté des Aviateurs.

- Des remises de prix avec Midi Olympique

Nouveau partenaire officiel du média, l’armée de l’Air et de l’Espace participera aux 10 prochaines cérémonies des Oscars du Midi Olympique qui récompensent les meilleurs joueurs, joueuses et entraineurs du championnat français.

A l’occasion de la cérémonie qui se tiendra au stade français le samedi 28 août, le CIRFA Paris sera présent avec un stand de recrutement et le colonel Fluxa, chef du bureau du recrutement de l’armée de l’Air et de l’Espace, remettra un prix sur scène.

- Une web-série en immersion avec les joueurs du Top 14 sur Rugbyrama

Dès novembre prochain, l’armée de l’Air et de l’Espace invitera les joueurs du Top 14 à (re- )découvrir autrement les métiers qui sont essentiels à la réalisation des missions et opérations aériennes. Une occasion rare de suivre de près des joueurs prestigieux plongés au cœur des métiers de la mécanique, l’informatique ou encore de la défense Sol-Air de l’armée de l’Air et de l’Espace pendant une demi-journée.

Ces rencontres seront marquées par :

une initiation au métier de l’Aviateur via la réalisation de quelques missions qui lui sont propres par le rugbyman,

des échanges autour de leur quotidien, parcours et carrières respectives, ainsi que leurs valeurs et leur passion commune pour le ballon ovale, et se termineront par quelques échanges sportifs et des challenges entre le joueur et l’Aviateur.

Cette nouvelle initiative – qui s’inscrit dans le cadre de la campagne de recrutement « Venir et Devenir » lancée en 2020 par l’armée de l’Air et de l’Espace – renforce sa visibilité et sa proximité auprès d’un nouveau public.

En 2021, pas moins de 3 000 recrutements sont prévus dans plus de 50 métiers, offrant l’opportunité aux jeunes de 16 à 30 ans d’intégrer la communauté des Aviateurs.

Pour découvrir les métiers et la communauté des Aviateurs, rendez-vous sur

www.devenir-aviateur.fr