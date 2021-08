Hérault - Muriel Ressiguier : "Afghanistan : Devoir d'humanité!"

Muriel Ressiguier : "Afghanistan : Devoir d'humanité!"

Comme on pouvait s’y attendre, une fois encore, la logique guerrière aboutit au chaos.

Après 20 ans de guerre en Afghanistan, c’est la déroute pour ce qui restait de la coalition internationale menée par les Etats-Unis : les Talibans sont à nouveau les maîtres du pays.

Alors que les visas étaient déjà, depuis au moins 2 ans, pratiquement impossible à obtenir pour les Afghans, la population est désormais totalement prise au piège.

La légitime peur des représailles pousse une partie de la population à l’exil. Les nombreux témoignages qui m’ont été adressés glacent le sang : viols, tortures, mariages forcés, menaces de mort, voici désormais le quotidien du peuple Afghan.

La communauté internationale ne doit pas détourner les yeux. La guerre est toujours et partout synonyme d’horreur et de dévastation. Les valeurs humanistes universelles nous obligent d’autant plus en ces temps obscurs.

Contrairement à ce qu’a déclaré Emmanuel Macron : OUI, la France se doit d’accueillir tous les Afghans qui demandent sa protection.