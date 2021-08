Frontignan - Ville active et sportive : un nouveau label qui récompense l'action de la ville !

Ville active et sportive : un nouveau label qui récompense l’action de la ville !

Priorité de santé publique, le développement de l’activité physique, à tout âge et quelle que soit sa condition, est au cœur de l’action municipale. Grâce à une politique volontariste et un solide partenariat avec les clubs sportifs locaux, la Ville, déjà labellisée Ville « Vivez Bougez » ®, vient de se voir attribuer le label Ville active et sportive, le 26 août à Brest.

Engagée depuis de nombreuses années dans la promotion du sport pour tous, la Ville, qui a obtenu le label de santé publique Ville Vivez Bougez® depuis 2015 pour son travail en matière de promotion des activités physiques pour tous les publics, autant en termes d’aménagements sportifs que d’éducation aux sports, a reçu, ce jeudi 26 août à Brest, une nouvelle récompense avec le label Ville active et sportive, affublé de 2 lauriers. Cette distinction signifie que la ville propose une politique sportive innovante et une offre d’activités physiques et sportives diversifiée en plus de gérer et utiliser un parc d’équipements sportifs, sites et espaces de nature, en adéquation avec l’offre de pratique sportive proposée.

Ainsi, quelles que soient sa condition, ses motivations ou ses ambitions, à tout âge et en tous lieux, en salle ou en plein air, en ville, dans tous les quartiers ou en pleine nature, en solo, en famille, en équipe ou entre amis, de la crèche à la maison de retraite, avec les associations et les éducateurs sportifs de la Direction des sports et loisirs de pleine nature, toutes les pratiques sont possibles.

Crée en 2017, par l’Association nationale des élus aux sports (ANDES) et l’Union sport et cycle (USC), sous l’égide du ministère des sports, le label Ville Active et Sportive valorise et récompense les initiatives et les politiques des communes en faveur de l’activité physique et sportive pour toutes et tous tout au long de la vie. Depuis sa création, ce sont 535 communes qui ont intégré le label dont 67 nouvelles cette année, ce qui constitue un réseau fort et dynamique avec la volonté de valoriser les bonnes initiatives, d’échanger sur les différentes problématiques du sport et de partager les bonnes expériences pour accroitre la pratique d’une activité physique et sportive dans les territoires, pour une meilleure santé de toutes et tous.

« Je me félicite de ce nouveau label qui vient confirmer tout le travail accompli par la Ville dans la promotion de l’activité physique pour tou·te·s les habitant·e·s et la mise à dispositions d’équipements performants au service des clubs et sportifs. Les efforts de la municipalité vont se poursuivre pour continuer à moderniser et améliorer nos infrastructures et soutenir tous les acteurs du monde sportif qui en ont plus que jamais besoin suite à la crise sanitaire. » Caroline Suné, maire-adjointe déléguée aux sports et loisirs de pleine nature.